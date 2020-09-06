Keltepe Kayak Merkezine kar ezme makinesi alındı - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Keltepe Kayak Merkezine kar ezme makinesinin alındığını bildirdi.

Keltepe Kayak Merkezinde kar ezme makinesinin tedarik edilmesinde yaşanan problemlerin çözüldüğünü ifade eden İl Başkanı Altınöz, "30-35 milyonluk yatırımla yapılan Keltepe Kayak Merkezinin kar ezme makinesi olmadığı için kış aylarında Kastamonu ve Çankırı'dan bir haftalığına ya da 10 günlüğüne ödünç olarak almak zorunda kalıyorduk. Valimiz Fuat Gürel, milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in uğraşları ve 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara da gerçekleştirdiğimiz AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da gündeme getirdiğimiz, müjdesini aldığımız kar ezme makinesini teslim aldık, Karabük'ümüze kazandırdık. Keltepe Kayak Merkezinin ihtiyacı olan mescit ve tuvalet yapımı ihalesi de 18 Eylül'de gerçekleştirilecektir. Keltepe Kayak Merkezimize yatırımlarımız devam etmektedir. Bizim amacımız millete hizmettir. Şehrimizin prestij projelerinden bir tanesi olan Keltepe Kayak Merkezimize ve Karabük'ümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu'ya, Karabük Valimiz Fuat Gürel'e, milletvekillerimiz Cumhur Ünal, Niyazi Güneş Bey'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karabük'ümüze hayırlı olsun" dedi. - KARABÜK