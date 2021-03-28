Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor - Son Dakika

Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor

28.03.2021 11:03

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak geçen yıl hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak geçen yıl hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi, kısa sürede kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini aldı.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda 2016'da yapımına başlanan ve 2020 yılı ocak ayında hizmete açılan kayak merkezi, henüz ikinci sezonunda olmasına rağmen kayakseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki Keltepe'ye gelen tatilciler, 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde konaklıyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakan kayak merkezinde, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanları bulunuyor.

Profesyonel eğitmenler tarafından kayak derslerinin de verildiği merkeze gelen sporseverler, her türlü kayak ekipmanına ulaşabiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Keltepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak kapılarını açtığı günden bu yana yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı tatilciyi ağırladı.

"Kayak, Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, yeni olmalarına rağmen tercih edilen kayak merkezleri arasında yerlerini aldıklarını söyledi.

Her geçen gün ilginin arttığına işaret eden Güven, kaliteli hizmet vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Güven, Keltepe ile ülkenin önemli bir tesise sahip olduğunu, ileride büyük organizasyonlara imza atacaklarını ve sporcu yetiştirmede de öncü olacaklarını dile getirdi.

Eğitim anlamında çok uygun pistlere ve ekibe sahip olduklarını anlatan Güven, kayak öğrenmek isteyen herkesi beklediklerini kaydetti.

Güven, bu sezon kar yağışının geç başladığını, buna rağmen ilgi gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2021 yılında sezona geç başladık. Biraz kar yağışının geç gelmesinden, biraz da pandemiden etkilendik ama mart ayının sonlarına doğru yağan kar bizleri de misafirlerimizi de mutlu etti. Pistlerimiz açık. Özellikle çocuklu aileler rağbet gösteriyor. Buraya gelenler güzel bir kar görebiliyor. Alt günübirlik alanında 50 santimetre, üst günübirlikte de 1 metreye yakın kar var. Belki sezonun sonuna geliyoruz ama bizleri mutlu eden bir kar gördük. 'Kayak, Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir.' diyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz."

"Kayak tesisi gayet güzel, imkanlar iyi"

Kayak merkezine ailesiyle gelen Salim Sefer de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel, çocuklar kızağa binmeyi çok istemişti, bugünümüzü onlara ayırdık. Herkese tavsiye ediyoruz. Kayak tesisi gayet güzel, imkanlar iyi. Kızağımız yoktu, plansız gelmiştik. Böyle bir manzara ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk, mutlu olduk." dedi.

Tesisin isteklerini karşıladığını dile getiren Kader Çalış ise çocukları için geldiklerini, onların da mutlu olduğunu ifade etti.

Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor
Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor
Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor
Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor - Son Dakika


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