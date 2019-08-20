Kemah Kalesi'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor

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Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile 90'lara gönderme yaptı

ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar