Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika
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Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi

28.05.2022 14:55
Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kemah İlçe Emniyet Amirliğince asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kemah İlçe Emniyet Amirliğince asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde başta asayiş ve trafik olayları olmak üzere müşterek olarak motosiklet, traktör ve servislere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri tarafından ise özellikle motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan sanayi bölgelerine, paket servisi yapan motosikletli kuryeler ile kamu binaları ve ekonomik öneme haiz tesislerin önünde gelişi güzel park edilmiş motosikletlere yönelik seyir halinde olmak üzere eş zamanlı uygulama yapıldı. Kemah İlçe Emniyet Amirliğince gerçekleştirilen uygulamada; 19 araç ve sürücüsü kontrol edilerek sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda gerekli bilgilendirme yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi
Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi
Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzincan, Asayiş, Kemah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemah'ta asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika


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