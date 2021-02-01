Kemal Ademi Fatih Karagümrük'te - Son Dakika

Fenerbahçe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımda transferin son gününde bir ayrılık yaşandı. Sezon başında İsviçre ekibi Basel'den kadroya katılan Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Fenerbahçe'nin paylaştığı bilgilendirmede oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.

Sezon başında Basel'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu 1'i ilk 11'de olmak üzere 11 resmi maçta görev alabilmiş ve 1 gole imza atmıştı.

-İHA-