- Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

İSTANBUL - İsviçreli santrafor Kemal Ademi, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 4 Ekim akşamı Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Ademi, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.