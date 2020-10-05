- Kemal Ademi, Fenerbahçe'de
İSTANBUL - İsviçreli santrafor Kemal Ademi, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 4 Ekim akşamı Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Ademi, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.
24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:22 - Kaynak: İHA
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