Kemal Ademi: "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır" - Son Dakika

Kemal Ademi: "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır"

09.10.2020 14:27

- Kemal Ademi: "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır" Fenerbahçe'nin yeni transferi Ademi: "Fenerbahçe fantastik bir kulüp" Fenerbahçe'nin yeni transferi İsviçreli forvet Kemal Ademi, takımda bulunan diğer forvet oyuncuları Samatta ve Cisse ile her zaman forma rekabetinde...

- Kemal Ademi: "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ademi:

"Fenerbahçe fantastik bir kulüp"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni transferi İsviçreli forvet Kemal Ademi, takımda bulunan diğer forvet oyuncuları Samatta ve Cisse ile her zaman forma rekabetinde olacağını ifade ederken, sarı-lacivertlilerin fantastik bir kulüp olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'ye İsviçre'nin Basel takımından transfer olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, "Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu"

Birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda oynayıp oynayamayacağını bilmediğini aktaran Kemal Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriqi ile konuşmadım. Muriqi'nin Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.

"Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum"

Uzun boyuna rağmen hızlı bir oyuncu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Vedat Muriqi tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" diye konuştu.

Kariyerinde 3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını ama bunu tamamen geride bıraktığını vurgulayan Ademi, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve kariyer planlamasına dair konuşmak istemediğini de söyledi.

"Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır"

Takımda çok fazla yeni oyuncu bulunduğunu dile getiren 1.98 metre boyundaki futbolcu, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'deki kariyerli futbolcularla oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan Ademi, basketbolu da takip ettiğini ve takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini de sözlerine ekledi.

Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır
Kemal Ademi: Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır

Can Bartu Tesisleri, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kemal Ademi: 'Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır' - Son Dakika Spor

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