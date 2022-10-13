Kemal Anıl Hiçyılmaz: NFT için sanat eseri yakmak bir meydan okuma - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Anıl Hiçyılmaz: NFT için sanat eseri yakmak bir meydan okuma

13.10.2022 16:55
Kemal Anıl Hiçyılmaz: NFT için sanat eseri yakmak bir meydan okuma

"Ninja Squad" adlı NFT koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Ninja Traders topluluğunun kurucusu Kemal Anıl Hiçyılmaz, "NFT için sanat eseri yakma akımı bir meydan okuma. Aynı zamanda bu meydan okuma NFT için bir milat. Bu akımın daha da güçlenmesi kaçınılmaz" dedi.

NFT dünyasında Ninja Traders topluluğunun kurucusu kimliğiyle saygın bir yere sahip olan Kemal Anıl Hiçyılmaz, Meksika'da bir sanat koleksiyoncusunun NFT koleksiyonunu tanıtmak için Frida Kahlo'nun 10 milyon dolarlık çizimini yakması ile başlayıp İngiltere'nin önde gelen çağdaş sanatçılarından Damien Hirst'ün NFT'si satılan yüzlerce eserini yakmaya başlamasıyla tartışılmaya başlayan akımı değerlendirdi. Hiçyılmaz'a göre sanat eseri yakma akımı bir meydan okuma.

NFT'LER SANATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LOKOMOTİFİ

Dijital bir çağda yaşadığımızı, akıllı telefonlar, akıllı cihazlar ve evler, otomobillerin hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldiğini belirten Kemal Anıl Hiçyılmaz, "Fotoğraf albümleri bile yerini sosyal hesaplara bıraktı. Böylesi bir çağda sanatı kalıplara sokmak mümkün değil. Sanat ve sanatçı öncüdür. Benzersiz sertifikalar olarak tanımlayabileceğimiz NFT'ler sanatta dijital dönüşüm sürecinin lokomotifi. Bu anlamda sanat eseri yakmak bir meydan okuma. Bu meydan okumanın güçlenerek devam etmesini bekliyorum" dedi.

SANAT ESERİ YAKMA AKIMINA TÜRK SANATÇILAR DA KATILACAK

Kemal Anıl Hiçyılmaz, sanat eserinin fiziki olmasının bir koşul olmadığını da savundu: "Sanatta aslolan fikir ve özgünlüktür. Eşsiz olma halidir. Eşsiz bir eseri dijital ortamda yaratıp ya da vat olan eseri o ortama aktarmak, onu eşsiz bir şekilde sertifikalamak heyecan verici. Sanatçılar için bu heyecana kapılmamak mümkün değil. Yakında bu meydan okumaya aralarında Türk sanatçıların da olduğu dünyaca ünlü birçok sanatçının katılacağı kanaatindeyim."

YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kemal Anıl Hiçyılmaz: NFT için sanat eseri yakmak bir meydan okuma - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Anıl Hiçyılmaz: NFT için sanat eseri yakmak bir meydan okuma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement