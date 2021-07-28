Üye Girişi
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu - Son Dakika

Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu

28.07.2021 18:14
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu, System.String[]

Gaziantep'te, görevi başındayken hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı adına yapılan park, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından revize edilerek yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Gaziantep'te, görevi başındayken hayatını kaybeden Gazeteci Kemal Bağcı adına yapılan park, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından revize edilerek yeniden halkın hizmetine sunuldu. Parkta düzenlenen programa, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de katıldı.

Kısa süre önce Zeytinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 3 bin metrekare büyüklüğe sahip Kemal Bağcı Parkı'nda Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından çalışma başlatılmıştı. Parka yeni yürüyüş yolu, yeni oyun grubu alanı ve otopark yapıldı. Park içerisindeki kent mobilyaları yenilendi. Düzenlenen program ile Kemal Bağcı Parkı yeniden halkın hizmetine sunuldu.

Parkta düzenlenen programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel ile Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazeteciler, Kemal Bağcı'nın eşi Elif, Gamze, Uğur Gap ve mahalle sakinleri katıldı.

"Tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Programda katılımcılara hitap eden ve Kemal Bağcı'yı rahmetle anan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, 1997 yılında görevi başında Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kemal Bağcı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. O dönemde, onun emeklerine saygı duyarak adını buraya veren yöneticilere teşekkür ediyorum. Biz burada mahalleli hemşehrilerimizle dolaşırken, bu parkı yenilenmesi gereken bir park olarak gördük. Parkta yeni bir düzenleme yapalım, dedik. Bu yapılan düzenleme neticesinde park, bugünkü mevcut halini aldı. Kemal Bey, hakikaten Gaziantep'te, basın camiasında emeği olan, duruşu olan bir kardeşimizdi. Onun adını nitelikli bir alanda yaşatmak adına bu düzenlemeyi yaptık. Ben, katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemize, hayırlı uğurlu olsun. Buranın yapılana kadar sorumluluğu bizdeydi. Yaptıktan sonra bakımını devam ettireceğiz ama hemşehrilerimizin de buraya sahip çıkmasını istiyoruz. Emaneti mahallelilerimize teslim etmiş oluyoruz. Ben, tüm basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

"Çok iyi, güzel bir insandı"

Programda konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yapılan çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederek, "Bugün, bu anlamlı programı duyunca ben de aranızdan olmak istedim. Çünkü Kemal kardeşimizin halen hafızalarımızda olan çok güzel anıları var. O zaman Gaziantep Sanayi Odası'nda görevimiz vardı. Görevimiz dolayısıyla Kemal Bağcı kardeşimizle çok fazla bir araya gelirdik. Yaşanan elim kazayı duyduğumuzda da çok üzülmüştük. Çok iyi, güzel bir insandı. Biz, onu iyi bilirdik. Cenabı Allah, rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Tabi bugün eski dostlarını, meslektaşlarını da burada görmekten memnuniyet duydum. Arkadaşlık, dostluk, anılar, vefa. Bunlar çok güzel şeyler. Dolayısıyla bu anlamlı günde bu güzel parkımızı yeniden düzenleyerek hizmete sunan ve Kemal Bağcı kardeşimizin adının bir kez daha zikredilmesinde ve yaşamasında katkı koyan Şehitkamil Belediyemize, değerli Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, ekibine ben teşekkür ediyorum. İnşallah Kemal Bağcı kardeşimizin adı ilelebet burada, gönüllerimizde yaşayacaktır. Allah, mekanını cennet eylesin. Bu güzel parkımız da mahallelilerimize hayırlı-uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kemal Bağcı'yı rahmetle anan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Rahmetli Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde havaalanı tabelasına başını çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Kemal Bağcı, bizde her zaman güzel izler bırakan saygılı, genç meslektaşlarına yol gösteren, sevilen bir gazeteciydi. Biz kendisini her zaman güzel anılarımızla hatırlıyoruz. Kendisini, buradan bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Kemal Bağcı adını güzel bir şekilde yaşatan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Parkı gezdim, gördüm, çok güzel olmuş"

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Bağcı'nın eşi Elif Bağcı, "Eşimin adını yaşattığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. 24 sene oldu, eşimi unutmadınız. Ben, parkı gezdim, gördüm. Çok güzel olmuş. Başkanımızın da dediği gibi yapması Başkanımızdan, sahip çıkması da buradaki halkımızdan. Sahip çıkacaklarına eminim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu
Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu

Kemal Bağcı, Şehitkamil, Gaziantep, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü 17:56 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti 17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı 17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi İki otomobil kafa kafa çarptı! Feci kazada 2 sürücü can verdi 16:47 İki otomobil kafa kafa çarptı! Feci kazada 2 sürücü can verdi Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm 16:44 Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm
Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi 16:30 Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz 15:21 Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı         
18:12
3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş         
17:49
Şehit ağabeyinin Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil         
17:40
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı         
17:15
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü         
16:17
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz         
14:38
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 18:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemal Bağcı Parkı, yeniden hizmete sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement