Kemal Başar, alternatif rock tarzındaki konserlerle Avrupa turnesine hazırlanıyor - Son Dakika

Yıllardır biriktirdiği şarkıları Kalan Müzik etiketiyle albümleştiren oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kemal Başar, müzik yolculuğuna devam ediyor.

Başar, "Kemal'in Şarkıları" albümüyle başladığı profesyonel müzik hayatını "No Filter" adını verdiği alternatif rock tarzındaki konserlerle sürdürüyor.

Sanatçı, albümündeki şarkılarının yanı sıra, Frank Sinatra, Elvis Presley, Willie Nelson ve Beatles'tan, 80 ve 90'ların Türk pop parçalarına kadar geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıkıyor.

Usta oyuncu ve müzisyene konserlerinde, gitarda Savaş Alp Başar ve Anıl Birgin, basgitarda Kaan Yavuz, çelloda Emre Özer, davulda ise Güney Soysal eşlik ediyor.

Başar, müziğe olan tutkusunu ve müzikte yapmak istediklerini AA muhabirine anlattı.

"Profesyonel olarak müzik yapmam gerektiğini Hasan Saltık söylemişti"

35 yıldır tiyatro, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldığını belirten Başar, son olarak "Leyla ile Mecnun" ve "Hacı Bayram Veli" dizilerinde seyirciyle buluştuğunu söyledi.

Müziğin hayatının hep bir parçası olduğuna dikkati çeken Başar, "Her şeyi birden en üst düzeyde yapamazsınız. Benim oyunculuğu çözmeye çok zamanım gitti çünkü oyunculuğun ilk 30 senesi zor, sonra kolay. 30 sene kadar oyunculukla ilgilendim, çok fazla müzikal yönettim. Profesyonel olarak müzik yapmam gerektiğini bana rahmetli dostum Hasan Saltık söylemişti." dedi.

Başar, 1980 ve 1990'ların tarzıyla yazdığı 4 albüm yapacak kadar şarkısının olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan Müzik'le yaptığımız ilk albümde Elvis Presley, Willie Nelson, Frank Sinatra ve Queen gibi çeşitli sanatçıların da şarkılarıyla özenle bir repertuvar yaptık. 2018'de başladığımız müzik ve konser yolculuğumuza pandemiyle ara vermiştik. Şimdi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde konserlere yeniden başladık. Konserlerimiz sürecek. Bir ekiple hayal ediyorum, vizyon ve hedef koyuyorum. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Kemal Başar markasını müzikte yapabilecek isek hep beraber yapacağız. Hedefimiz uluslararası alanda başarılar elde etmek tabii ki."

"Kendi kuşağımda en iyi olmak tabii ki hedefim"

Sanatta genç kalmanın önemine vurgu yapan Kemal Başar, tiyatroda da, müzikte de gençlerle çalıştığını ve çağı yakalama fırsatı bulduğunu ifade etti.

Müzik yapmasının ana sebebini kalıcı olmak olarak anlatan Başar, "Yaptığım her işte olduğu gibi bunda da çok iddialıyım. O iddia seviyesine gelmeden başlamadım. Kendi kuşağımda en iyi olmak tabii ki hedefim. Şu anda çok ciddi bir şekilde Avrupa turnesi hazırlığı da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Başar, tiyatro ve müziğin hazırlanana kadar sanat, hazırlandıktan sonra da eğlence sektörünün bir ürünü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Maalesef eğlence sektörü de dünyanın bugün yaşadığı olaylardan en hızlı etkilenen sektör. Pandemi nedeniyle bu eğlence sektörünün temsilcileri en çok kaybettiği dönemi yaşadı. İki senedir konserler, tiyatrolar, operalar, baleler, dans gösterileri, sinemalar her şey kapalı, kapalı, kapalı. 'Devlet, sanatı ve sanatçıyı korur' anayasa maddesini unutmayalım. Çünkü bir ülkede ilerlemek için bilim ve sanata destek vermek gerekir. Sanatçıların da kaliteden ödün vermemesi gerekir. Kaliteden vazgeçtiğimiz zaman onun adı gerçek müzik, gerçek tiyatro, gerçek sinema olmuyor. Popüler olan ve magazin tabii ki keyiflidir. Ancak sanat yapıyorum diyenin bunların tuzağına düşmemesi gerekir. Ün denen zehrin tuzağına düşmemesi gerekir ve kalite, saygınlık, halktan biri olmak ve bunun keyfini yaşamak. Bu keyifleri sürdüğü zaman insan çok daha fazla üretebilir diye düşünüyorum."

30 yıllık hayali Kalan Müzik etiketiyle yayımlandı

Başar'ın "Kemal'in Şarkıları - Tam Zamanlı Aşk" adlı albümü yaklaşık dört yıl önce Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Kemal Başar, albümde, ilk kez yorumladığı, "Sen", "Duydum Bir Başkasından", "Sevgilime", "Özledim Seni", "Sen ve Ben", "Kapılar", "Gibi", "Tam Zamanlı Aşk" adlı kendi şarkılarının yanı sıra Arif İşgüzar'ın "Özel Bir Gün" ve İsmail Sonat'ın "Bir İçten Gülüş" adlı şarkılarına da yer vermişti.

Sözlerini Kemal Başar'ın yazdığı, müzik yönetmenliğini Hazım Körmükçü'nün yaptığı, sanatçıya piyano ile eşlik ettiği "Gibi" klibini ise Okan Bayülgen yönetti.