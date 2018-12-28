Kemal Batmaz'ın Fetö Sanığı Kardeşinin Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu.



Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, görev yaptığı dönemde sanığın resmi toplantılar ve konuşmalar için yanına geldiğini anlattı.



Keleştemur, sanık Batmaz'ın, Edebiyat Fakültesi'nde dekan seçimine müdahale ettiğine ve "biz 200-300 kişiyiz" diyerek bazı isimlerin adaylığına karşı çıktığına tanık olmadığını belirtti.



Fahrettin Keleştemur, sanığın kamuoyunda örgüt mensubu olarak bilindiğini, ancak kendisinin bu yönde bir olaya tanık olmadığını kaydetti.



Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan eski Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim de görevdeyken sanıkla okulun işleri ile ilgili görüştüğünü, fakat sanığın, idari olarak kendilerine karışmadığını ve müdahale etmediğini ifade etti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sınav komisyonunda görev yapan üyelerle HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu konusunda savunma yapan sanık Batmaz, akademik uzmanlık alanının Osmanlı denizcilik tarihi olduğunu söyledi.



Deniz Kuvvetli Komutanlığından 22 personelle irtibatlı olduğu iddialarını yalanlayan Batmaz, bu görüşmeleri, katıldığı sempozyumlarda bilimsel faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirdiğini iddia etti.



Görüştüğü kişilerin büyük çoğunluğunun komutanlığın personel alım komisyonunda görevleri bulunmadığını ve halen görevde olduğunu kaydeden Batmaz, "Örgütsel mahiyetteki görüşmeler kriptolu haberleşme ya da daha başka yollarla yapılmaktadır. Ben, bilimsel faaliyetler nedeniyle bu kişilerle görüştüm. Örgütsel görüşme yapacak olsam başka yollar denerdim. Görüştüğüm 22 personelin dinlenmesini istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme başkanının, HTS kayıtlarında adı geçen ve örgütte önemli görevlerde bulunan, rütbeli asker, mahrem imam ve firari sanıkların isimlerini sayarak, bunlarla neden görüştüğünü sorması üzerine sanık Batmaz, çok yoğun görüşme yapan biri olduğunu kaydetti.



Akademik faaliyetleri nedeniyle özellikle öğrencilerden birçok soru aldığını aktaran Batmaz, akademik çevresinin belli olduğunu, onun dışında kontrollü bir çevresinin bulunmadığını anlattı.



Mahkeme başkanının ismini verdiği kişilerden çoğunun akademisyen olduğunu ve kendileriyle akademik olarak görüştüğünü ifade eden Batmaz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Başkanı Tuğamiral Muhittin Elgin ile akademik amaçlı gittiği İngiltere'de tanıştığını, firari Kayseri il ikinci imamı olduğu iddia edilen Alauddin İslamoğlu ile de bu çerçevede bir ya da iki kez görüştüğünü ileri sürdü.



"15 Temmuz gecesi Nevşehir'de bir yakınımın düğünündeydim"



15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde, düğün için Nevşehir'de annesinin evinde olduğunu kaydeden Batmaz, şöyle devam etti:



"15 Temmuz akşamı bir yakınımızın düğünü vardı. Nevşehir'de annemin evinde toplandık. Kardeşim Kemal Batmaz yoktu, eşi ve çocukları vardı. O gece saat 22.00 gibi olay patlayınca düğünden ayrılarak annemin evine döndük. Kemal Batmaz'ın da gelmesi gerekiyordu, gelmedi. Eşi merak ediyordu. Telefonla ulaşamıyordu. Tedirgin olmaması için eşi ve iki çocuğunu alarak, kendi arabalarıyla önce Ankara'ya oradan da İstanbul'a götürdüm. Sonra uçakla geri döndüm."



Mahkeme başkanının, yolda olduğu süreçte telefonunun yaklaşık 12 saat sinyal vermediğini hatırlatması üzerine sanık Batmaz, hatırlamadığını, muhtemelen şarjının bitmiş olabileceğini söyledi.



Mahkeme başkanının yeniden sorması üzerine, darbe teşebbüsü gecesi Kemal Batmaz'ın Nevşehir'de olmadığını yineleyen Batmaz, sonradan Ankara'da tutuklu olduğunu öğrendiğini iddia etti.



"Terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması istendi



Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, itirafçı olan örgütün İç Anadolu Bölgesi sözde "siyaset imamı" A.Ö'nün beyanları, bir kısım araştırma görevlilerinin beyanları, HTS kayıtlarında aralarında örgütün yöneticileri de dahil olmak üzere birçok kişi ile irtibat halinde olması nedeniyle, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, esasa ilişkin savunma yapması için duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.



Şakir Batmaz, Kayseri'de Ağustos 2016'da, Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, yargılandığı davada beraat etmişti.



Batmaz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca daha sonra "terör örgütü yöneticiliği" suçundan iddianame düzenlenmiş, iddianameyi kabul eden Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosya Kayseri'ye göndermişti.

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