Kemal Baytaş Kütüphanesi Çankaya'da hizmet verecek - Son Dakika

Kemal Baytaş Kütüphanesi Çankaya'da hizmet verecek

ANKARA - Türk Tanıtma Vakfı'nın kurucusu Kemal Baytaş'ın Çankaya Belediyesi'ne bağışladığı kütüphane, ekim ayında faaliyete geçecek Yıldız Hizmet Binası içerisinde hizmet verecek.

Hayatını Türkiye'nin tanıtımına adayan, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Türk Tanıtma Vakfı gibi önemli kurumları hayata geçiren Kemal Baytaş, eserlerini ve kütüphanesini Çankaya Belediyesine bağışladı. Kemal Baytaş Kültür ve Sanat Vakfı Kütüphanesi, ekim ayında faaliyete geçecek Yıldız Hizmet Binası içerisinde Ankaralılara hizmet verecek.

Türk halkının okuma oranının her geçen gün düştüğüne dikkat çeken KEBASAV Başkanı Kemal Baytaş, Çankaya Belediyesinin kültür ve sanat alanında yaptığı yatırımlarını takdirle takip ettiğini ifade etti. Baytaş, "Umarım bu proje lokomotif olur ve bu olanağa sahip pek çok insan kütüphane çalışmalarına destek olur" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, semtlerde kurulan Çankaya Evleri bünyesinde özellikle öğrencilere özgür bir çalışma ortamı oluşturarak başladıkları kütüphanelere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Baytaş'ın bağışıyla önemli bir kütüphane kurmaktan ve Başkentlilerle paylaşmaktan mutlu olacaklarını belirten Taşdelen, Baytaş'a teşekkür etti.