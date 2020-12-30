"Kemal bir torunumuz daha oluyor" Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın 30 haftalık hamile

30 haftalık hamile olduğunun müjdesini veren Ezo Sunal, "Yeni yıla böyle giriyoruz.

30 haftalık hamile olduğunun müjdesini veren Ezo Sunal, "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Ezo Sunal'ın annesi Gül Sunal da kızının fotoğrafı ile rahmetli eşi Kemal Sunal'a seslendi. Gül Sunal'ın sözleri herkesi duygulandırdı. "KEMAL, BİR TORUNUMUZ DAHA OLUYOR" Gül Sunal, "Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur" diyerek herkesi duygulandırdı.

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