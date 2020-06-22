Kemal dede 45 yıldır yaptığı el emeği eserleri müzeye bağışlamak istiyor - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Kemal Şengül, topladığı ağaç parçaları ve taşları işleyerek sanata dönüştürdüğü eserlerinin bir müzede sergilenmesini istiyor.

Kemal Şengül, Akşahap Mahallesi'nde yöreye özgü mimarisiyle eski bir düğmeli evde hayatını sürdürüyor.

Kalp kapağı değişen ve farklı rahatsızlıklar nedeniyle 5 ameliyat geçiren Şengül, kendisine uğraş edinmek için ağaç ve taş işlemeciliğine yöneldi. Etrafında topladığı ağaç parçaları ve taşlardan dekoratif ürünler yapmaya başlayan Şengül, zamanla kendini geliştirdi ve ağaç parçaları ile taşları, süs eşyalarına, heykellere, hayvan figürlerine dönüştürdü.

Yaklaşık 45 yıldır birbirinden farklı eserler ortaya koyan Şengül'ün, şimdiki isteği ise eserlerinin bir müzede sergilenmesi.

"Eserlerim bir odada çürümesin"

Evinin her bir köşesinde ilginç ve değişik eserler bulunan Şengül, AA muhabirine, sabah erken saatlerde kalkıp, dağa çıkıp, dere yatağına gittiğini, buralardan ve sokaktan topladığı parçaları eve getirdiğini söyledi.

Elindeki parçalara göre bir figür hayal ettiğini aktaran Şengül, keser, bıçkı, törpü ve matkap gibi malzemeler kullanarak odun ve taşlara şekiller verdiğini kaydetti. Eserini bir ya da iki günde tamamladığını dile getiren Şengül, evinin bir odasının yaptığı eserlerle dolu olduğunu söyledi.

Geçimini devletin sağladığı yaşlılık maaşı ve eserlerinden elde ettiği gelirle sağladığını dile getiren Şengül, şunları söyledi:

"Köye gelen vatandaşlar isterse, bu eserlerimi satıyorum. Bazen özel istekte bulunanlar oluyor, onların taleplerini göre de çalışmalar yapıyorum, isteklerine göre eser ortaya koyuyorum. Bazen de yaptıklarımı çocuklara hediye ediyorum, çok mutlu oluyorlar. Gözlerinde mutluluğu görünce ben hakettiğim değeri aldığıma inanıyorum. Tek isteğim, yaptığım eserler bir odada çürümesin, herkes görsün, bir müzede adımın altında sergilensin."

Evinde şu anda yaklaşık 300 eser bulunduğunu belirten Şengül, bunları talep geldiği takdirde müzeye bağışlayacağını kaydetti.

Üç kızını evlendirdiğini, eşinin ise hasta olduğu için İstanbul'da kızının yanında olduğunu anlatan Şengül, ağaç ve taş işlemeciliğinin kendisine terapi gibi geldiğini dile getirerek, "Bu işle kendimi üretken hissediyorum ayrıca yaptığım işin başkaları tarafından beğenilmesi beni daha da mutlu ediyor ve işime dört elle sarılmamı sağlıyor. Günlük koşuşturmacadan yorulan, bıkan insanlara bu işi tavsiye ederim." şeklinde konuştu.