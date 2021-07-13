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Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız"- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - "Zor bir süreç olacak,... - Son Dakika

Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız"- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - "Zor bir süreç olacak,...

13.07.2021 20:24

- Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: "Zor bir süreç olacak, hak eden kazansın" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig fikstürünü değerlendirdi.

- Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan:

"Zor bir süreç olacak, hak eden kazansın"

İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig fikstürünü değerlendirdi. Geçmiş yılların aksine bu sezonun sonlarında Galatasaray deplasmanında olmayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Zor bir lig, zor bir süreç olacak. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken fikstürü de değerlendirdi. Son şampiyon hatırlatması üzerine konuşan Kemal Erdoğan, "Son şampiyon cümlelerini inşallah önümüzdeki sezon da kullandıracağız. Fikstür çekildi, bütün kulüplere başarılar diliyorum. Sakatlıksız sağlıklı bir sezon geçirsinler. Taraftarlarımız da 1,5 yıl sonra statlara dönecekler. İnşallah yüzde 50 kapasiteyi koruyup ardından tam kapasiteyle devam ederiz. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Çok zorlu maçlar olacak. Bütün takımlar kuvvetli. Her takım her takımı yenebilir. İlk derbi Galatasaray'la oynanacak. Yanılmıyorsam son 12 yıldır ikinci devre sonunda Galatasaray deplasmanına gidiyorduk. Bu sefer ikinci yarının ortalarında Galatasaray deplasmanına gideceğiz. İlk yarının sonuna doğru biz Fenerbahçe'ye gideceğiz, ligin sonuna doğru da Fenerbahçe gelecek. Zor bir süreç olacak. Çok çalışan, hak eden kazansın, sahada oynansın ve hep birlikte bu sezonu en iyi şekilde bitirelim. Bunu yaparken federasyona da büyük iş düşüyor maç planlamada. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, inşallah başka takımlar da yer alacak Şampiyonlar Ligi'nde" ifadelerini kullandı.

"Transferi ben de sizler gibi merakla takip ediyorum"

Federasyonun maç planlamasında gelişmeleri göz ardı etmeden hareket ettiğini söyleyen Kemal Erdoğan, "Federasyon maç planlamasında gelişmeleri göz ardı etmeden, karşılıklı iletişimle yardımcı oldu. Bu işin içinde olan herkesle fikir alışverişinin daha sık yapılıp ortak kararlar alınması gerekiyor. Türk futbolunun gelişimi için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz basın mensupları da yoğun bir döneme gireceksiniz. Herkese başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı bir lig olsun" dedi.

Son olarak transfer konusuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Yönetim Kurulunda bir görev dağılımı var. Ben Futbol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olsam da transferde görev almıyorum ve transferde çalışan arkadaşlara soru sormuyorum. Transfer konuları gizli yapılır. Başkanımızın önderliğinde bu işin en iyisini yapacaklardır. Ben de sizler gibi merak ediyorum ve onların işini en iyi şekilde yapmasını bekliyoruz. Hatta sizler bazen bizden daha hızlı takip ediyorsunuz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kemal Erdoğan: Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - Zor bir süreç olacak,...
Kemal Erdoğan: Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - Zor bir süreç olacak,...
Kemal Erdoğan: Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - Zor bir süreç olacak,...
Kemal Erdoğan: Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - Zor bir süreç olacak,...

Spor Toto Süper Lig, Kemal Erdoğan, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kemal Erdoğan: 'Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız'- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan: - 'Zor bir süreç olacak,... - Son Dakika Spor


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