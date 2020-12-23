"Kemal Erhan anısına koleksiyonundan bir seçki: Zeki Kocamemi" sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

"Kemal Erhan anısına koleksiyonundan bir seçki: Zeki Kocamemi" sergisi ziyarete açıldı

23.12.2020 13:51

Türkiye'nin bir döneme damgasını vuran önemli koleksiyonerlerinden Kemal Erhan'ın derleminde bulunan "modern resmi Türkiye'ye getiren kişi" olarak tanınan ressam Zeki Kocamemi'nin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin bir döneme damgasını vuran önemli koleksiyonerlerinden Kemal Erhan'ın derleminde bulunan "modern resmi Türkiye'ye getiren kişi" olarak tanınan ressam Zeki Kocamemi'nin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mine Sanat Galerisi'nin Nişantaşı'ndaki mekanında ziyarete açılan "Kemal Erhan anısına koleksiyonundan bir seçki: Zeki Kocamemi" başlıklı sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak geziliyor.

Sergiyle hem koleksiyoner Kemal Erhan hem de Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan modernleşme sürecinde, 1923-1927 arasında Almanya'ya giderek Hans Hofmann'ın atölyesinde eğitim gören ve modern resmi Türkiye'ye getiren kişi olarak anılan Zeki Kocamemi anılıyor.

"Burada amacımız sanat tarihine bir gönderme yapmak"

Mine Sanat Galerisi Koordinatörü Ayşe Koşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi bir anma sergisi olarak düzenlediklerini belirterek, "Burada amacımız sanat tarihine bir gönderme yapmak, araştırmacıların ve öğrencilerin bu sergiye gelmelerini sağlamak. Elbette koleksiyonerleri de bekliyoruz. Burada Zeki Kocamemi'nin portreleri, desenleri, nü çalışmaları, manzara resimleri var." dedi.

Koşak, Zeki Kocamemi'yle ilgili sanat tarihi açısından yapılan çok fazla araştırma olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sergi bunların bir başlangıcı da olsun istedik. Sanat tarihçilerini de ağırlamak ve eserleri birebir görmelerini isteriz. İzleyicilerimiz burada 44 eser görecek. Sergimiz 30 Ocak'a kadar açık kalacak. Salgın koşullarına dikkat ederek ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Dileyen randevu alarak ferah bir ortamda buradaki işleri zevkle izleyebilir. Bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz."

Sergi, 11.00-19.00 saatleri arasında 30 Ocak'a kadar açık kalacak.

Nişantaşı, Almanya, Türkiye, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kemal Erhan anısına koleksiyonundan bir seçki: Zeki Kocamemi' sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


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