'Kemal' Karabağlar'da ayakta alkışlandı - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının anlatıldığı müzikal belgesel "Kemal", belediyenin ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pınar Ayhan'ın etkileyici performansıyla sahnelendiği ve gittiği her yerde yoğun ilgi gören "Kemal" oyunu, Karabağlar'da da beğeniyle izlendi. Sanatçının güçlü sesi ve oyunculuğuyla, 1881'den 1938'e kadar geçen 57 yıllık yaşamı farklı bir anlatımla hisseden seyirciler, oyun sonunda Pınar Ayhan ve ekibini ayakta alkışladılar.

Etkinlik sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Pınar Ayhan ve ekibini kutlayarak, onlara adlarına dikilen fidanların sertifikalarını verdi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu, "Böylesi güzel bir müzikal için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ü O'na layık bir şekilde temsil ettiniz" dedi.

Ayhan da, "Bizim için yaşanmışlıklıkları, gerçekleri, doğruları anlatmak yaşamın kendisi kadar çok önemli, değerli. Hele şu günlerde... Bizlere fırsat verip, bunları duymayı isteyenlerle buluşturduğunuz için teşekkür ederiz" diye konuştu.