Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama

6 saat önce

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Kemal Kazak'tan sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili açıklama, System.String[]

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.


"Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı, mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır" diye Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.


Kazak, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları korona virüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Sağlık ordumuz cephede göğüs göğüse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020'de açıkladı. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakar kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın korona virüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum Böylesine fedakarca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir" dedi.


"Koruyucu malzeme ve ekipman için titiz davranılmalı"


Sağlık çalışanlarına özellikle koruyucu malzeme desteği sağlanması gerektiğini vurgulayan Kazak, "Bu süreçte öncelik sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıdır. Bu nedenle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmamalıdır. Sağlık Bakanımız da 'koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz. Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız' demiştir. Önlemler her zaman en üst seviyede olmalı, çalışanların ihtiyaçları en kısa sürede karşılanmalıdır. Kronik hasta olan sağlık çalışanları da idari izinli sayılmalıdır. Çalışan sağlığında bir diğer mesele kronik hastalığa sahip çalışanların durumudur. Bu meslektaşlarımızın içinde acil bir düzenleme yapılarak idari izinli sayılmaları hususu yeniden değerlendirilmelidir. Kronik hastaların yaşlılar gibi risk grubunda olduğu düşünüldüğünde bunun bir zaruret olduğu açıktır. Barınma sorunu yaşanmamalı. Ayrıca sağlık çalışanlarının ailelerini koruma kaygıları için de gereken yapılmalı, ücretsiz konaklayıp dinlenecekleri otel veya kamu sosyal tesisleri idareler tarafından hazır edilmelidir. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuya ait tüm sosyal tesisler sağlık çalışanlarının kullanımına açılmıştır. Ayrıca hayırsever otel sahipleri de bu konuda imkan sağlamıştır. Tüm bunlar varken ne yazık ki hala bize kalacak yer sorunu yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız olduğu bilgisi gelmektedir. Bu yönde çalışanların şikayetleri gözlemlenmektedir. İdareciler bugün değilse hangi gün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözeceklerdir. Taşrada yönetici olanlar başka işlerle değil bu işlerle meşgul olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.


"Nöbet ücretleriyle motivasyonumuzu bozmayın"


Bazı yöneticilerin sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmamasını da isteyen Kazak, "Sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele verirken bazı işgüzar yöneticilerin çalışma düzenlerini bahane ederek nöbet parası vermeyeceğiz, kesinti yapacağız, ödemede bulunmayacağız gibi söylemlerle sağlık çalışanlarının karşısına çıktıkları görülmektedir. Böyle yapanlara hatırlatıyorum, bugün verilen mücadele para pul meselesi değildir. Türk milletinin sağlığı, Türk devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücadeledir. Siz de bunun idrakine varın. Kahramanların moral ve motivasyonunu bozacak iş ve işlemlerden uzak durun. Verilen mücadelenin değeri ölçülemezken, bir de çalışandan kesinti yapmaya kalkanlar kime ve neye hizmet ettiklerini ve ne yaptıklarını iyi düşünsünler" şeklinde konuştu.


"Alkışlar için minnettarız"


Sağlık çalışanlarına alkışla destek olan vatandaşlara da teşekkür eden Kazak, "Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için necip Türk milletine teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerden de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Süreç temenni ve teşekkürlerle geçiştirilecek bir süreç değildir. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması için, onlarını sesi ve güvendiği liman olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:15 Kaynak: İHA

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