Kemal Ketrez, Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

2430'uncu Bölge Rotary Fedarasyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Topluma faydalı bir kulüp olarak hizmet verdiklerini ifade eden 2430. Bölge Rotary Federasyon Başkanı M. Kemal Ketrez, Rotary kulüplerinin çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi.Başkan Kurt'un her zaman Rotary kulüplerinin yanında olduğunu ifade eden Ketrez, Rotary kulüplerinin bölgede gerçekleştirecekleri projeler için işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.

Rotary Kulüplerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin topluma yarar sağlayacak çalışmalara her zaman destek vereceğini söyledi. Daha önce de Rotary kulüpleri ile ortak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Kurt, bu birlikteliğin süreceğini kaydetti.