Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıç: "Çok Stratejik Bir Maç Kazandık"

Kemal Kılıç: "Çok Stratejik Bir Maç Kazandık"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor 12 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Kemal Kılıç:
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor 12 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, çok stratejik bir maç kazandıklarını vurguladı.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Kemal Kılıç, "Çok stratejik bir maç kazandık. O anlamda oyunun değerlendirilmemesi gerektiği düşünüyorum" dedi.

Giresunspor'un uzun haftalardır gerilimde olan bir takım olduğunu belirten Kılıç, "Kazanmasaydık çok acı tablolar ile karşı karşıya kalıp devamında muhtemel olacaktı ama çok iyi oldu. İnşallah devamını getireceğiz. Önümüzdeki maçı da kazanıp daha rahat araya gitmek gerekiyor. Zaman geçtikçe üstten de takımlar da alt gruba dahil olacak. Çok stratejik bir maç kazandık. O anlamda oyunun değerlendirilmemesi gerektiği düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncularını kutlayan Kılıç, "Çok büyük bir şey başarmış gibi göremeyiz, gösteremeyiz çünkü sadece bir başlangıç olması muhtemel. 12 haftadan bahsediyoruz, hatta 18-19 haftadır bir galibiyetimiz var" şeklinde konuştu. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:40 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Tribünleri Karıştı! Olaya Polis Müdahale Etti Kalesini Korumak İsterken Canından Oluyordu

Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti! Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 19:10:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıç: "Çok Stratejik Bir Maç Kazandık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]