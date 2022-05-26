Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi

26.05.2022 14:10
Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye verdiği röportajda  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos 2020 tarihinde bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kullandığı ifadelerle ilgili  "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ile çocukları Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar avukatları aracılığıyla Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözlerle manipülasyon oluşturmak istediği, iftira ve hakaret eylemlerinde bulunduğu öne sürülürken, Man Adası'nda bulunan şirketin yurt dışındaki hesabına veya yurt dışındaki başka bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belgenin davalı tarafından, konuya ilişkin açılan hiçbir dava dosyasına sunulmadığı ifade edildi.

2 MİLYON LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ İSTENDİ Dava dilekçesinde bu kapsamda, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 1 milyon lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan adına da 200'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istendi. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Avukat Ferah Yıldız ile Melike Nur Bak ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yer aldı. Hakim, Celal Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu belirtti. Davalı avukatları, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı avukatının yazılı beyanlarını kabul etmediklerini kaydetti.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİAvukat Çelik ise reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel davranmadığını öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller ve 'Man Adası' davası özelinde açtıkları diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak ve beyanlarını hazırlamak için süre istedi. Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini reddetti. Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını, herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir söz ve yakıştırmada bulunulmadığını iddia etti.

DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİDavanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'er bin lira manevi tazminatın 17 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi - Son Dakika


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