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Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim

08.01.2022 21:56
Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmen mülakatları tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istemiş ve randevu verilmeyince bakanlığın önüne gitmişti. Bu ziyaretinin sebebi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'in kendisine randevu vermediğini hatırlatarak "MEB'e gitmekteki amacım mülakat sistemine dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

"ÖYLE BİR İHTİMAL GÖRMÜYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 'terörle iltisaklı kişilerin istihdam edildiğine' ilişkin iddialara, Kılıçdaroğlu, "Teröristse şimdiye kadar neredeler? Gitsinler mahkemeye versinler. Bu adam teröristse sen nasıl tutarsın orada" diyerek cevap verdi. Altaylı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınabileceği iddiasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Öyle bir ihtimal görmüyorum" diye cevap verdi.

"ÇALIŞANLARA İFTİRA ATILIYOR"

Belediye çalışanlarına iftira atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepsinin tazminat davası açmasını isteyeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, İBB'deki teftişler hakkında, "Vicdanlı müfettişlere güveniyorum" diye konuştu.

"TÜİK BAŞKANIYLA KONUŞACAKTIM"

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yaptığı ziyarette, TÜİK binasına alınmamasına ilişkin, Kılıçdaroğlu, "Başkanla konuşacaktım. Bağımsız kuruluşun buldukları rakamla sizin bulduğunuz rakamlarla dağlar kadar fark var. Ben sade vatandaş olarak gidip alışveriş yapıyorum, sizin verdiğiniz rakamlarla alakası yok" diyerek, "Sadece bunları soracaktım" ifadelerini kullandı.

"MEB'E KAPI AÇIK OLSA DA GİRMEYECEKTİM"

Altaylı'nın "Neden Milli Eğitim Bakanlığına gittiniz?" sorusuna, "Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde konuşacaktım. Saray 'randevu vermeyin' demiştir. Benim oraya gidişim sadece ve sadece bu olayı kamuoyuna ve daha geniş kitlelere duyurmak. Kapı açık da olsa zaten girmeyecektim. Ama onlar korkularından oraya zincir takmışlar. Ben bu meseleye dikkat çekmek için gitmiştim. Bu öğrencilere söz verdim, sizin için internet sitesi açağım dedim. Artı onlara her türlü hukuki desteği vereceğimizi söyledim. Bütün illerde avukat arkadaşlarımız çalışıyor, bunların dilekçesini yazacağız, haklarını sonuna kadar savunacağız. Biz iktidar olursak KPSS'yi yapacağız, sözlüyü kaldıracağız. Bazı alanlarda sözlü olabilir, o zaman kamera koyacağız. Matematikte dereceye giren öğrenci şunu söyledi, 'Türkiye'de dereceye girmişim, bütün sorulara cevap verdim, teşekkür ettiler, ben de sevindim artık öğretmen olacağım diye. Sonuçlar açıklanınca gördüm ki kazanamamışım'. Sınava giriyoruz, yüzümüze bile bakmıyorlar diyorlar. O zaman biz anlıyoruz ki, bunlar bizi eleyecekler."

SOKAK TARTIŞMALARI

Muhalefetin halkı sokağa davet ettiğini yönelik eleştirilere Kılıçdaroğlu, "İnsanlar çıkıp bir bildiri okuyacaklar. Baskı, cop... Her şey var. Nasıl yapacak bu insanlar? İnsanlar düşüncelerini söylerler, gösteri yapabilirler. Anayasa, önceden izin almaksızın gösteri yapabilirsin diyor ama Anayasa da askıya alındı" dedi. Altaylı'nın "Siz de Anayasa askıya alınmış gibi yapmıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Biz miting yapacağımız zaman da izin alıyoruz. Biz çatışma çıkmasın diye biz de gösterilen yerde miting yaptık" yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM TARİHİ VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın "Seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, "Eylül ayında seçim bekliyorum" dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fatih Altaylı, Güncel, Son Dakika

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