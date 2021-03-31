Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ahmet İsvan'ın hayatını ve başkanlık kariyerini anlatan sergi belediye binasında açıldı. Açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye binasında eski belediye başkanlarından "Ahmet İsvan" için bir sergi açıldı. 1973 ile 1977 yılları arasında kente belediye başkanlığı yapan ve 1 Mayıs 2017'de vefat eden İsvan'ın hayatının ve başkanlık kariyerinin anlatıldığı sergide o döneme ait yazılı ve görsel birçok doküman ziyaretçilerle buluşturuldu. Törene ev sahipliği yapan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanlarından Altan Öymen, Ahmet İsvan'ın ailesi ve CHP parti yönetiminden isimler katıldı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serginin önemine değinerek bugüne kadar İstanbul'a hizmet eden tüm belediye başkanlarının şükranla anılmasını gerektiğini ifade etti.

Törende ilk söz yıllar önce vefat eden Ahmet İsvan'a verildi

Açılış töreninin ilk konuşması 1 Mayıs 2017'de vefat eden Ahmet İsvan'ın sesinden gerçekleştirildi. İsvan'ın yıllar önce kaydedilen ses kaydında kullandığı, "Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü İstanbul'da yoğunlaşan sorunların çözümü, yine İstanbul'un elindedir. İstanbul, kentsel sorunların en yoğun olduğu yerdir. Hem de bu sorunların çözümü elinde tutan bir yerdir. Sizlerin burada bulunuşu, şu gerçeğin altını çiziyor: Türkiye'nin kamuoyunu siz oluşturuyorsunuz. Eğer sizlere ulaşabilirsek, kentlerin durumunu, bulundukları konumu sizlere anlatabilirsek, kamuoyunu sizler aracılığıyla belediyelere sahip çıkma yönünde etkileyebilirsek, çözüm büyük ölçüde ortaya çıkar" şeklindeki sözleri açılışa katılanlara dinletildi.

"Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor"

Ahmet İsvan sergisinin açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kente hizmet eden insanları anmak, onları unutturmamak ve gelecek kuşaklara o değerleri aktarmak için, o insanların yaptıklarını aktarmak için bu tür çabalar büyük bir fırsattır. Cumhuriyet tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? İstanbul'un tarihini, Cumhuriyet döneminde İstanbul'a yapılanları yeteri kadar çocuklarımıza aktarabildik mi? Bu tür çabalar, geçmişte yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir fırsattır. İstanbul'a hizmet etmenin farklı bir anlamı, farklı bir ağırlığı vardır. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u yönetmek, belediye başkanı olarak yönetmek çok farklı bir şeydir. Bir metropolü yönetmek, devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. Onun attığı adımların bugün sürdürülebilir olması o adımların ne kadar doğru ve zamanında atıldığının bir başka karinesidir. Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor. Onların hizmetleri unutulmamalı, gelecek kuşaklara aktarılmalıdır" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, İstanbulluları sergiye davet etti

Serginin 20 Haziran'a kadar tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacağını belirten Ekrem İmamoğlu, "Ahmet İsvan,"halkçı belediye başkanı" gibi gerçekten çok anlamlı ve değerli bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden, halka hizmeti daima ön planda tutan bir belediye başkanıdır. Ne yazık ki 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Şehrimize yaptığı katkılar tüm İstanbullular adına önemli bir tarihi dönemdir. Ahmet İsvan İstanbul'un seçim tarihinde, o dönemki adıyla İstanbul Belediyesi, en yüksek oranla seçilen belediye başkanı olmuştur. Türkiye'nin siyasi olarak büyük çalkantılar yaşadığı bir dönemde bu zorlu görevi yerine getirmiştir. Milliyetçi Cephe Hükümetinin çıkardığı engel ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığı dört yıllık görev süresi tam altı kez hükümet değişikliğine sebep olan bir dönemdi. İstanbul'a verdiği hizmetlerin büyüklüğü ve değerinin o anlamda çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Sergimiz, sayın rahmetli Ahmet İsvan'ın tüm bu zorluklara rağmen İstanbulluların sevgisinden ve güveninden aldığı güçle yaptığı hizmetleri yansıtıyor. Arkadaşlarımız, birçok belge, ses kaydı, video, gazete haberleri, raporlar ve yazışmalardan oluşan sürprizlerle dolu gerçekten değerli bir sergiyi ortaya çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbullulardan 20 Haziran'a kadar açık olacak bu sergimizi ziyaret etmelerini ve halkla iç içe belediyeciliğin yıllar önce İstanbul'da yaşandığını görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Babamın macerası, 'Sana belediye baksın' ifadesini kaldırmak içindi"

Merhum eski başkanlardan Ahmet İsvan'ın kızı Nurhan İsvan, "Babamın macerası, 'Sana belediye baksın' diye argo olarak kullanılan bir şeyi kaldırmak, belediyenin sorumluluğu ve verimli bir şeklide kendi gelirini kendi giderini idare edebilmesini sağlamak içindi. Sergide görecekleriniz, bu maceranın kısa bir kesiti. Buraya gelebilmiş olmanızdan, kıymetinin biliniyor olması nedeniyle, babam çok mutludur şu anda" ifadelerini kullandı.

"Yaptığı işler hala hatırlardadır"

Açılışta konuşan CHP eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ise, "Ahmet İsvan'ın belediye başkanlığı, şimdi İBB Başkanımızın da belirttiği gibi, en yüksek oyla kazanılmış bir seçim sonucunda olmuştur. Dört sene gibi bir kısa zamanda yaptığı işler de hala hatırlardadır ve mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Hepsini yeri ve zamanı geldikçe bu gibi etkinliklerle anmak iyi bir şey olacaktır" dedi. - İSTANBUL