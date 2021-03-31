Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor

31.03.2021 14:31
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ahmet İsvan'ın hayatını ve başkanlık kariyerini anlatan sergi belediye binasında açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ahmet İsvan'ın hayatını ve başkanlık kariyerini anlatan sergi belediye binasında açıldı. Açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye binasında eski belediye başkanlarından "Ahmet İsvan" için bir sergi açıldı. 1973 ile 1977 yılları arasında kente belediye başkanlığı yapan ve 1 Mayıs 2017'de vefat eden İsvan'ın hayatının ve başkanlık kariyerinin anlatıldığı sergide o döneme ait yazılı ve görsel birçok doküman ziyaretçilerle buluşturuldu. Törene ev sahipliği yapan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanlarından Altan Öymen, Ahmet İsvan'ın ailesi ve CHP parti yönetiminden isimler katıldı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serginin önemine değinerek bugüne kadar İstanbul'a hizmet eden tüm belediye başkanlarının şükranla anılmasını gerektiğini ifade etti.

Törende ilk söz yıllar önce vefat eden Ahmet İsvan'a verildi

Açılış töreninin ilk konuşması 1 Mayıs 2017'de vefat eden Ahmet İsvan'ın sesinden gerçekleştirildi. İsvan'ın yıllar önce kaydedilen ses kaydında kullandığı, "Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü İstanbul'da yoğunlaşan sorunların çözümü, yine İstanbul'un elindedir. İstanbul, kentsel sorunların en yoğun olduğu yerdir. Hem de bu sorunların çözümü elinde tutan bir yerdir. Sizlerin burada bulunuşu, şu gerçeğin altını çiziyor: Türkiye'nin kamuoyunu siz oluşturuyorsunuz. Eğer sizlere ulaşabilirsek, kentlerin durumunu, bulundukları konumu sizlere anlatabilirsek, kamuoyunu sizler aracılığıyla belediyelere sahip çıkma yönünde etkileyebilirsek, çözüm büyük ölçüde ortaya çıkar" şeklindeki sözleri açılışa katılanlara dinletildi.

"Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor"

Ahmet İsvan sergisinin açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kente hizmet eden insanları anmak, onları unutturmamak ve gelecek kuşaklara o değerleri aktarmak için, o insanların yaptıklarını aktarmak için bu tür çabalar büyük bir fırsattır. Cumhuriyet tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? İstanbul'un tarihini, Cumhuriyet döneminde İstanbul'a yapılanları yeteri kadar çocuklarımıza aktarabildik mi? Bu tür çabalar, geçmişte yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir fırsattır. İstanbul'a hizmet etmenin farklı bir anlamı, farklı bir ağırlığı vardır. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u yönetmek, belediye başkanı olarak yönetmek çok farklı bir şeydir. Bir metropolü yönetmek, devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. Onun attığı adımların bugün sürdürülebilir olması o adımların ne kadar doğru ve zamanında atıldığının bir başka karinesidir. Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor. Onların hizmetleri unutulmamalı, gelecek kuşaklara aktarılmalıdır" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, İstanbulluları sergiye davet etti

Serginin 20 Haziran'a kadar tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacağını belirten Ekrem İmamoğlu, "Ahmet İsvan,"halkçı belediye başkanı" gibi gerçekten çok anlamlı ve değerli bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden, halka hizmeti daima ön planda tutan bir belediye başkanıdır. Ne yazık ki 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Şehrimize yaptığı katkılar tüm İstanbullular adına önemli bir tarihi dönemdir. Ahmet İsvan İstanbul'un seçim tarihinde, o dönemki adıyla İstanbul Belediyesi, en yüksek oranla seçilen belediye başkanı olmuştur. Türkiye'nin siyasi olarak büyük çalkantılar yaşadığı bir dönemde bu zorlu görevi yerine getirmiştir. Milliyetçi Cephe Hükümetinin çıkardığı engel ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldığı dört yıllık görev süresi tam altı kez hükümet değişikliğine sebep olan bir dönemdi. İstanbul'a verdiği hizmetlerin büyüklüğü ve değerinin o anlamda çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Sergimiz, sayın rahmetli Ahmet İsvan'ın tüm bu zorluklara rağmen İstanbulluların sevgisinden ve güveninden aldığı güçle yaptığı hizmetleri yansıtıyor. Arkadaşlarımız, birçok belge, ses kaydı, video, gazete haberleri, raporlar ve yazışmalardan oluşan sürprizlerle dolu gerçekten değerli bir sergiyi ortaya çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbullulardan 20 Haziran'a kadar açık olacak bu sergimizi ziyaret etmelerini ve halkla iç içe belediyeciliğin yıllar önce İstanbul'da yaşandığını görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Babamın macerası, 'Sana belediye baksın' ifadesini kaldırmak içindi"

Merhum eski başkanlardan Ahmet İsvan'ın kızı Nurhan İsvan, "Babamın macerası, 'Sana belediye baksın' diye argo olarak kullanılan bir şeyi kaldırmak, belediyenin sorumluluğu ve verimli bir şeklide kendi gelirini kendi giderini idare edebilmesini sağlamak içindi. Sergide görecekleriniz, bu maceranın kısa bir kesiti. Buraya gelebilmiş olmanızdan, kıymetinin biliniyor olması nedeniyle, babam çok mutludur şu anda" ifadelerini kullandı.

"Yaptığı işler hala hatırlardadır"

Açılışta konuşan CHP eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ise, "Ahmet İsvan'ın belediye başkanlığı, şimdi İBB Başkanımızın da belirttiği gibi, en yüksek oyla kazanılmış bir seçim sonucunda olmuştur. Dört sene gibi bir kısa zamanda yaptığı işler de hala hatırlardadır ve mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Hepsini yeri ve zamanı geldikçe bu gibi etkinliklerle anmak iyi bir şey olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet İsvan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum         
15:12
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti         
12:51
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:50:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kente hizmet eden bütün belediye başkanlarını şükranla anmamız gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei