Kemal Kılıçdaroğlu: "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz" - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz"

26.01.2021 17:37

Kemal Kılıçdaroğlu: "Çin'den aşı getirdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu: "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, kendilerinin 'esnaf, kantinci kazansın' diye mücadele verdiklerini söyleyerek, "Halkın sorunu varsa bunu çözmek bizim görevimiz. Milletvekili arkadaşlarıma bu bağlamda yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. "Ocak ayı bizim için zor bir ay, çok fazla anmalar var." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Terör mücadelesinde yazdığı yazılar için hayatı sonlandırılan aydınlar için. Hrant Dink, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan hepsi bir ocak gününde şehit edildiler. Dolayısıyla biz karanlığa ışık tutanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşı eleştirisi

Çin'den gelen korona virüs aşısıyla ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, aşı ve serum üretim tesisi kurulmaması ve daha az maliyetli göründüğü için aşı ithalinin benimsenmesiyle Türkiye'nin aşı üreten ve ihraç eden ülke konumundan, aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna geldiğini savundu.

(AUÖ-BC-SO-Y)

Kemal Kılıçdaroğlu: Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: 'Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Şimdi dışarıdan aşı alıyoruz' - Son Dakika


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