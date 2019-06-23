Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu'dan 23 Haziran yorumu: Demokrasi destanı yazdık
Son Dakika Dünya Haber

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 23 Haziran yorumu: Demokrasi destanı yazdık

12 dakika önce

Millet İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasının ardından partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi destanı yazdık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 23 Haziran yorumu: Demokrasi destanı yazdık, System.String[]
Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasının ardından partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi destanı yazdık" dedi.

Başkent Ankara'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin tüm imkanlarına rağmen bu ülkenin insanı baskıdan yana değil, demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı." diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:53 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı! Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken mesaj! ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup! "ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 22:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu'dan 23 Haziran yorumu: Demokrasi destanı yazdık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]