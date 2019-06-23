Kemal Kılıçdaroğlu'dan 23 Haziran yorumu: Demokrasi destanı yazdık
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Millet İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasının ardından partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi destanı yazdık" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:53
Millet İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun seçimleri kazanmasının ardından partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Demokrasi destanı yazdık" dedi.
Başkent Ankara
'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin tüm imkanlarına rağmen bu ülkenin insanı baskıdan yana değil, demokrasiden yana tercihini koydu, demokrasiyi şahlandırdı." diye konuştu.
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