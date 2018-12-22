Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da
2 saat önce
Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'daERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum
'da
ERZURUM - CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi
tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi.
Havaalanında Kılıçdaroğlu'nu Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç
, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz
ve çok sayıda partili karşıladı. Kılıçdaroğlu, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledikten sonra konvoy eşliğinde parti binasına geçti.
Kılıçdaroğlu öğleden sonra saat 13: 00 çat belediyesi tarafından hazırlanan miting alanında partililerle buluşacak.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:44 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'ndan Akar'ın "Başıma Silah Dayadılar" Sözlerine Tepki: Ömer Halisdemir'i Bilmesi Lazım
Arkadaşıyla Plan Yapan Genç, Silah Zoruyla Anne ve Babasını Soydu
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü