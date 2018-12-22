Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da

2 saat önce

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'daERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da

ERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi tarafından yapılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi.
Havaalanında Kılıçdaroğlu'nu Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve çok sayıda partili karşıladı. Kılıçdaroğlu, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledikten sonra konvoy eşliğinde parti binasına geçti.
Kılıçdaroğlu öğleden sonra saat 13: 00 çat belediyesi tarafından hazırlanan miting alanında partililerle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

Çat Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Erzurum, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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