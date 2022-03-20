Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi

20.03.2022 13:15
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul Gençlik Kolları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul Gençlik Kolları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktuğu için şunu söylüyor: 'Giderlerse gitsinler' diyor. Ama hepiniz şunu söylemek zorundasınız: 'Hayır biz gitmeyeceğiz. Hep beraber biz seni göndereceğiz' diyeceksiniz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kadıköy'de CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği " Güç Sende Senin Elinde" gençlik çalışması tanıtım toplantısına katıldı. Yeni Gençlik kolları logosunun ve şarkısının tanıtıldığı programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Kilik ve çok sayıda genç katıldı. Programda İstanbul'da 39 ilçede alanda çalışma yapan gençlere çevrimiçi bağlanıldı. Sahada çalışma yapan gençler çalışmalarından bahsetti.

"İLK KEZ 6 MİLYON 300 BİN  GENÇ SANDIĞA GİDECEK"Programda konuşan Kılıçdaroğlu toplumun her kesiminde sorunlar olduğunu belirterek, " Türkiye bugün bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu sorunları kiminle aşacağız? Nasıl aşacağız? Bu sorunları sizlerle beraber aşacağız. Evet, diyorsunuz güç sende senin elinde. Güzel bir slogan. Neden? Çünkü ilk kez 6 milyon 300 bin  genç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Yeni bir parti görmedi bu 6 milyon 300 bin genç. Yeni bir parti, yeni bir anlayış görmedi. Zaman zaman belki alana çıkarken, sahada konuşurken, kapıları vurup Cumhuriyet Halk Partisi'ni  anlatırken şu soruyla karşılaşabilirsiniz. Peki kim yönetecek Türkiye'yi? Çünkü kimin yöneteceği konusunda hep aynı kişiyi gördükleri için farklı bir kişi olursa acaba çözülebilir mi sorunlar? Kararlılıkla ve inançta şunu söyleyeceksiniz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'yi bir sorun yumağı haline getirenleri gördünüz. Şimdi o sorun yumağından Türkiye'yi kimlerin çıkaracağını size göstereceğiz. Nasıl? Sandığa giderek, nasıl? Kararlılıkla, nasıl? İnançla sandığa giderek çözeceğiz. Dolayısıyla tarihin size yüklediği önemli bir görev. Sıradan bir görev değil bu görev" diye konuştu.

"BİRİLERİ SİZİN GÜCÜNÜZDEN KORKUYOR"Cumhuriyetin kuruluşunda gençler olağanüstü roller üstlendiler diye Kılıçdaroğlu, " Çanakkale'den başlayarak pek çok kişi hayatını kaybetti, şehit oldu. Bu toprakların mayasında, bu toprakların her santiminde insan kanı var. Şehitlerimizin kanı var. Bu demokrasiyi güçlendirmemiz, bu demokrasiyi toplumun dokularına sindirmemiz gerekir. Onu yapacak olanlar da sizlersiniz. Dolayısıyla birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktuğu için şunu söylüyor: 'Giderlerse gitsinler' diyor. Ama hepiniz şunu söylemek zorundasınız: 'Hayır biz gitmeyeceğiz. Hep beraber biz seni göndereceğiz' diyeceksiniz. Emin olun inanın bana hep beraber göndereceğiz onu. Demokratik yöntemlerle kurallarına uygun olarak göndereceğiz. Şimdi siyasi parti yasasını değiştirmek istiyorlar. Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye. Eğer bir siyasetçi koltuğuna mahkum olmuşsa ve koltuğunu korumak için yasalar değiştiriyorsa artık bilin ki o siyasetçinin bu ülkeye hiçbir yararı olmaz" dedi.

"SORUMLU BİR MUHALEFET YAPTIK"

Kılıçdaroğlu, " Her şeyi önceden gördük. Türkiye'nin nereye gideceğini de önceden gördük. Karamsar atmosferi de önceden gördük. Umutsuzluğu aşılamak istiyorlar bunu da önceden gördük. Bir gıda krizinin olacağını da önceden gördük. Ekonomiyi yönetemediklerini de önceden gördük ama sorumlu bir muhalefet yaptık. Önceden gördük ve uyardık. Nasıl çözülmesi gerektiğini de anlattık onlara" diyerek sözlerini noktaladı.


- İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
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Kaynak: DHA

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