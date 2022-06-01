Kemal Kılıçdaroğlu, Gençosman Killik'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Gençosman Killik'in Ailesini Ziyaret Etti

01.06.2022 23:15
Kemal Kılıçdaroğlu, Gençosman Killik'in Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in Konya’da yaşayan ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in Konya'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için bugün Konya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, yarınki programlar öncesinde, partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in Konya'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, Gençosman Killik'in annesi Şerife Killik, babası Cafer Killik ve diğer aile üyeleri ile bir araya geldi.

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Kaynak: ANKA

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