Kemal Kılıçdaroğlu, İbb'nin Feshane'deki Restorasyon Çalışmasını İnceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Feshane'deki restorasyon çalışmalarını inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burası hem yeşil alan hem sanat kültür hem bütün aksiyonlar hem müzeler hem de toplu taşıma ile kolay ulaşacağımız, belki bir turist için birkaç günlük destinasyona dönüşüyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB tarafından Feshane'de sürdürülen restorasyon çalışmalarını bugün yerinde inceledi. Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Miras ekibi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Polat, 2020 yılında yüzde 2 düzeyinde devraldıkları şantiyedeki imalatın yüzde 80'lerin üzerine çıktığını anlattı.

Ekrem İmamoğlu ise "Orası sadece 300 bin metrekare bir yeşil alana dönüşüyor şu anda. O bakımdan burası hem yeşil alan hem sanat kültür hem bütün aksiyonlar hem müzeler hem de toplu taşıma ile kolay ulaşacağımız, belki bir turist için birkaç günlük destinasyona dönüşüyor. Biraz daha 'A artı turist' diye tarif ettiğimiz bir kapasiteye kavuşuyor."