Kemal Kılıçdaroğlu, İbb'nin Feshane'deki Restorasyon Çalışmasını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu, İbb'nin Feshane'deki Restorasyon Çalışmasını İnceledi

26.06.2022 18:21
Kemal Kılıçdaroğlu, İbb'nin Feshane'deki Restorasyon Çalışmasını İnceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Feshane’deki restorasyon çalışmalarını inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burası hem yeşil alan hem sanat kültür hem bütün aksiyonlar hem müzeler hem de toplu taşıma ile kolay ulaşacağımız, belki bir turist için birkaç günlük destinasyona dönüşüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Feshane'deki restorasyon çalışmalarını inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burası hem yeşil alan hem sanat kültür hem bütün aksiyonlar hem müzeler hem de toplu taşıma ile kolay ulaşacağımız, belki bir turist için birkaç günlük destinasyona dönüşüyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB tarafından Feshane'de sürdürülen restorasyon çalışmalarını bugün yerinde inceledi. Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Miras ekibi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Polat, 2020 yılında yüzde 2 düzeyinde devraldıkları şantiyedeki imalatın yüzde 80'lerin üzerine çıktığını anlattı.

Ekrem İmamoğlu ise "Orası sadece 300 bin metrekare bir yeşil alana dönüşüyor şu anda. O bakımdan burası hem yeşil alan hem sanat kültür hem bütün aksiyonlar hem müzeler hem de toplu taşıma ile kolay ulaşacağımız, belki bir turist için birkaç günlük destinasyona dönüşüyor. Biraz daha 'A artı turist' diye tarif ettiğimiz bir kapasiteye kavuşuyor."

YORUMLAR
500
Bakan Soylu'dan Marmaris'teki yangın üzerinden İmamoğlu'na gönderme: Karda, depremde beyefendiler tatilde Bakan Soylu'dan Marmaris'teki yangın üzerinden İmamoğlu'na gönderme: Karda, depremde beyefendiler tatilde Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, İbb'nin Feshane'deki Restorasyon Çalışmasını İnceledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 18:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, İbb'nin Feshane'deki Restorasyon Çalışmasını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement