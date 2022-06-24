CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız ve bunu yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Hizmette 3. Yıl" sunumunda yaptığı konuşmada, aydınlık, güzel ve adaletli Türkiye için yola çıktıklarını, halkına hesap veren bir yönetim getireceklerini, vergi ödeyen herkese siyasi otoriteyi sorgulama hakkını getireceklerini ifade etti.

"Demokrasiyi getireceğiz" dediklerinden de bahseden Kılıçdaroğlu, "Demokrasi olacak ülkemizde. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Hiç kimse 'Sabahın altısında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek' dedik. 'Eğer özgürce düşüncelerinizi ifade edecekseniz, korkmadan yapacaksınız' dedik. Çünkü Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız ve bunu yapacağız. Birlikte yapacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını söylediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Demokrasinin olmadığını biliyoruz. Büyük baskıların olduğunu biliyoruz, farkındayız. Kadın erkek eşitliğinin askıya alındığını biliyoruz. Bir tek imzayla parlamentonun iradesinin gasbedildiğini ve İstanbul Sözleşmesi'nin durdurulduğunu biliyoruz ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz, emin olun. Kararlıyız. Mücadele edeceğiz. Kararlılığımızı Gazi Mustafa Kemal'den alıyoruz. Kararlılığımızı genel başkanlarımızdan alıyoruz. Genel başkanlarımız bize feyz verdiler, örnek oldular ve biz onların açtığı yoldan yürüyoruz. Dolayısıyla her birimizin ayrı ayrı görevleri var. Toplumu aydınlatmak gibi, toplumun sorunlarına kilitlenmek gibi her bir soruna sağlıklı çözümler üretmek gibi. Bunların tamamını yapacağız."

"Millet iktidarında yeni bir hedef ortaya koyacağız"

Millet ittifakının 6 lideri olarak bir arada olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, her birinin ayrı programları olan ayrı partiler olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi gibi, adalet gibi, devlette liyakat gibi, siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye gibi itibarlı, onurlu bir Türkiye gibi, saygın bir dış politika gibi. Temel, ana normlarda beraberiz, birlikteyiz ve birlikte yapacağız bütün bunların tamamını. Şundan emin olmanızı isterim. Zaman zaman yayınlar yapar, malum medyayı biliyorsunuz. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne yazarlarsa yazsınlar. Ufak bir şeyden büyük şeyler çıkarmaya da çalışabilirler. Ne olursa olsun bize inanmanızı, güvenmenizi isterim. Kararlılıkla azimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi aydınlığa ya çıkaracağız ya çıkaracağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının üzerinde büyük baskıların olduğunu, yollarının kesildiğini, ellerinin ve kollarının bağlanmak istendiğini bildiğini ifade etti.

"Millet iktidarında yeni bir hedef ortaya koyacağız." diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Merkezle yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Yeni kaynaklar, yeni olanaklar sağlayacağız. Çünkü belediyenin yaptığı bütün harcamaları belde halkı rahatlıkla denetleyebilir. Otopark sorunu var. Niçin yapıyoruz? Taşıt araçları için. Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi, merkezi hükümet. Taşıt Alım Vergisi, merkezi hükümet. Aynı merkezi hükümet geriye dönüp, diyor ki 'Niye otopark sorununu çözmediniz?' Vergiyi sen alıyorsun. Biz ne yapacağız? Taşıt alım vergisini de Motorlu Taşıtlar Vergisini de benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz ve yerel yönetimler daha güçlü olacak. Daha kararlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

"6 lider de kararlıyız. Onlara adaleti öğreteceğiz"

Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarının kararlılıkla yollarına devam ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Evet bazı kararları imzalanmıyor, UKOME gibi. Küçük çocukların bile 'Böyle bir şey olmaz' diyebildiği bir şeyde koca koca adamlar 'Acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elini, kolunu nasıl bağlarız, nasıl hizmet edemez hale getiririz?' diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar bütün sorunları çözme kararlılığımız var ve bütün sorunları çözeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye önce adaleti getireceklerini belirterek, adaletin ne kadar önemli olduğunu bildiğini, bunun için beraber yürüdüklerini aktardı.

Adaletin, aynı zamanda devletin dili olduğunu, kainatın da adalet üzerine inşa edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları, halkın hakkını gasbedenleri asla unutmayacağız. Bazen diyorum ya 'helalleşme' diye. Helalleşme, gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. Burada bir yanlış yaptık, demesidir. Yoksa tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenle oturacağız, helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağız. Çocuklarına vakıflar kurduracaksın, milyon dolarlarla oynayacaksın, Amerikalarda gökdelenler yapacaksın. Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alacaksın. Kılıçdaroğlu onları görmeyecek. Göreceğim. Hepsini göreceğim. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim ve halkın hizmetine sunacağım." diye konuştu.

Soygun düzenini yıkmakta kararlı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye'yi, göreceksiniz çağdaş uygarlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için nasıl çalıştığımızı göreceksiniz. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Bir çiftçi kadın, 'Biz artık zarar etmiyoruz. Biz battık.' diyor. Eğer bir çiftçi kadın bu noktaya gelmişse Ankara'dakilerin oturup düşünmesi lazım ama düşünemiyorlar. Sorunları çözmesi lazım ama çözemiyorlar. Çünkü yönetemiyorlar. Çünkü yönetme kapasiteleri yok. Çünkü yönetme birikimleri yok. Çünkü yönetme bilgileri yok. Çünkü liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir, onu bilmiyorlar. Çünkü adalet nedir, onu bilmiyorlar ama 6 lider de kararlıyız. Onlara adaleti öğreteceğiz. Onlara güzelliği de öğreteceğiz. Onlara kadın erkek eşitliğini öğreteceğiz. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş onu da göstereceğiz. Hiç endişe etmeyin."

"Yüzde 15 olan kadın çalışan oranımızı, yüze 18'e çıkarttık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise üç yıldır tüm harcamaların şeffaf, katılımcı ve yalnızca kamu yararı gözetilerek yapıldığını, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin sürekli geliştirildiğini ve kriz koşullarında bile yatırımların istikrarlı bir şekilde artırıldığını söyledi.

İmamoğlu, 23 Haziran 2019'da yüzde 11,1 olan belediyedeki kadın yönetici oranının bugün yüzde 22'ye çıktığına işaret ederek, "Yüzde 15 olan kadın çalışan oranımızı, yüze 18'e çıkarttık. Kadının ekonomik ve toplumsal hayatta eşit olarak yer alması için atılmış adımlardır bunlar." dedi.

Sosyal destek sistemlerinden faydalanan ihtiyaç sahiplerine hak temelli sosyal hizmet rehberliği sunduklarını kaydeden İmamoğlu, "2021'de yüzde 277 artışla, 125 bin dar gelirli birey ya da aileye nakit destek sağladık. 263 bin aileye gıda-hijyen koli desteğiyle ihtiyaçları ulaştırdık. İstanbulkart ile 206 bin aileye ihtiyaç durumuna göre 100-250-400 TL arasında değişen miktarlarda aylık destek verdik. 124 bin çocuğa her ay 8 litre 'Halk Süt' ulaştırdık. İstanbul Vakfı aracılığıyla 231 bin aileye kurban eti dağıttık. Bu sene kurban kesecek olan vatandaşlarımıza yine duyuru yaptık." diye konuştu.

"Eğitim desteğini bu yıl 4 bin 500 liraya ve 75 bin öğrenciye çıkaracağız"

Belediye tarafından eğitim alanında yapılan yatırımlara değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 32 yuvamız, İstanbul çocuk etkinlik merkezimiz hizmette. Otuzu daha Eylül'de hizmete giriyor ama biz bu kreşlerimizin sayısını 150'ye çıkartıyoruz. Yeni temel atma hazırlıklarında olduklarımız var. Başka planlamalarla hızlıca hayata geçirecek olduğumuz çocuk kreşlerimiz var. Kreşlerimizin ilk mezuniyetini bin çocuğumuzla yaklaşık 20 gün önce yaptık. Şehrimizin temelinde ilk oluyor Yuvamız İstanbul. Aslında medeniyet yarışında ülkemizin yukarılara taşınması, yetenekli ve özgür bireylerin yetişmesi için en önemli kaynağımız olacak kreşlerimiz. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 52 bin üniversite öğrencimize eğitim desteği sağladık. Bu eğitim desteğimiz yıllık 3 bin 200 liraydı. Bu yıl 4 bin 500 liraya ve 75 bin öğrenciye çıkaracağız."

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine sağladıkları kamp hizmetlerden 10 bine yakın fert ve ailenin yararlandığını aktaran İmamoğlu, "Evde Sağlık Hizmetleri" kapsamında 20 bini aşkın İstanbulluya bakım, fizik tedavi ve psikolojik destek hizmetleri sunduklarını söyledi.

Raylı sistemlere, bütçenin yarısı oranında yatırım yaptıklarını belirten İmamoğlu, dünyada aynı anda 10 metro inşaatını yönetebilen yegane şehir olduklarını sözlerine ekledi.

Programa, bazı CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilçe başkanları, eski genel başkanlar ve partililer katıldı.