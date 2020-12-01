Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır. - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.

01.12.2020 18:09

CHP Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.

CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere ilişkin olarak," Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Eğitimli bir toplum söz sahibi olur. Eğitimli bir toplumda buluşlar olur, dünya sorgulanır. Eğitim dünyamızda büyük sorunlar var. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz. Eğitimin istihdam yaratması lazım, OSB'lerde teknoloji liseleri kuracağız. Bu teknoloji liselerine olan talebi artıracak. ve her okulumuzun bütçesi olacak. Müdür gidip dilencilik yapmayacak. Gün gelecek bunu bize soracaksınız. Ey Kılıçdaroğlu, söz vermiştin hayata geçirdin mi diye takipçisi olacaksınız. Belli bir sınıftan sonra öğrenci eğitim aldığı konuda ilgili fabrikada staj yapacak. Bu süre içinde onun sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Üniversiteye gitmek istiyorsa izdüşüm olan fakülteye artı puanla gidecek" dedi.

"Ekonomiyle ilgili tek bir satır önlem yok"

Korona salgını tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma kısıtlaması alındı ama ekonomiyle ilgili tek bir satır önlem yok. Her şeyi kapatıyorsun, peki bu insanlar nasıl geçinecek? Esnaf kardeşime sesleniyorum; Önüne sandık gelecek, demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur! Utanıyorlar mı? Utanmazlar! Pandemi süreci iyi yönetilemedi. Çözümler önerdik, eleştiri getirmedik. Şunu yapın bunu yaparsanız vatandaş memnun olur diye önerilerimizin tamamını yaptık. Bu önerilerin yüzde 90'ı uygulanmadı. Ayıp değil mi, Türkiye'yi bu hale niye düşürüyorsunuz? TTB'yi terörist ilan ettiler. Salgın yönetiminde dünyanın en kötü yönetilen dördüncü ülkesiyiz, Avrupa'nın da birinci ülkesiyiz. Hiç rakam açıklamazsınız, onu da anlayışla karşılarım. Ama yanlış rakam açıklamak kadar Türkiye'nin itibarını dünyada sarsan başka bir şey yoktur. İster Papua Yeni Gine, ister Kanada. Türkiye'nin rakamlarına kimse güvenmiyor! 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üstünde. Belediyelerimiz zaten defin işlemini yapıyor. Doktorların raporları da var, salgın hastalık sebebiyle diye. Topluyorsunuz, bu rakamı katlıyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır.

CHP Grup Toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İktidar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: 'İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkarmaktır. - Son Dakika


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