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Kemal Kılıçdaroğlu, internetten canlı yayınlanan programda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, internetten canlı yayınlanan programda konuştu Açıklaması

30.01.2022 14:54
Kemal Kılıçdaroğlu, internetten canlı yayınlanan programda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk turda kesinlikle Millet İttifakı kazanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk turda kesinlikle Millet İttifakı kazanacak. Tartışılan konu isim değil sistem. 'Bu sistem değişsin mi?' 'Evet, değişsin.' İttifakın bileşenleri, elbette ki bu sistemi değiştirecek bilgisi, birikimi, sözü, güvenliği açısından bakacak ve ona göre bir aday belirleyecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, Medyascope TV'de katıldığı canlı yayın programında Ruşen Çakır'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen "Siz Millet İttifakının adayı olursanız ilk turda Erdoğan karşısında kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "İlk turda kesinlikle Millet İttifakı kazanacak. Tartışılan konu isim değil sistem. 'Bu sistem değişsin mi?' 'Evet, değişsin.' İttifakın bileşenleri elbette ki bu sistemi değiştirecek bilgisi, birikimi, sözü, güvenliği açısından bakacak ve ona göre bir aday belirleyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Devlet aklı olan ve o çerçevede neyin nasıl yapılması gerektiğini bilen ve yine ittifakı bir arada tutan, ittifakın kendi içindeki dengelerini sağlıklı ve tutarlı bir şekilde koruyan bir kişi gelecektir ve dolayısıyla da evet biz bu sistemden memnun değiliz, bu yanlış bir sistem, değiştireceğiz. Biz de ittifak olarak oturduk, liderler olarak dedik ki 'Şu kişi cumhurbaşkanı olsun.' Bitti, hepimizin desteği orada olduktan sonra. Olayı kişiye değil, sisteme indirgemek lazım." ifadelerini kullandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu siyasette jübilesini, Cumhurbaşkanı olarak yapmak istiyor. Doğru mudur?" sorusunu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onu bilmiyorum ama sonuçta şu var; Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Aynı zamanda devletin sigortası olma konumundadır. Devletin sigortası olacaksınız ve siz sadece kendi ülkenizde değil Türkiye'nin uluslararası itibarı konusunda da son derece saygın bir kimliğe sahip olmak zorundasınız. Devlete liyakati korumak zorundasınız. Devletin sigortasıysanız, devlette liyakati, devlette adaleti sağlamak zorundasınız. Devlette liyakati, adaleti sağlamazsanız, devleti yönetemezsiniz. Devleti yönetmek gücünde olan kişi aynı zamanda hırslarına da egemen olacak. Verilen söz çerçevesinde belli bir zaman dilimi içinde Türkiye'yi güçlendirmiş parlamenter sisteme götürecek. Yoksa, 'Seçildim, ne kadar güzel. Benim imzamla her şey oluyor, nereden çıktı güçlendirilmiş parlamenter sistem?' Böyle derseniz olmaz."

"İttifakın kendi içinde uyumunu koruması lazım"

Kılıçdaroğlu, ittifakın kendi içerisinde oturup konuşarak yetkin birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye'nin kaderini belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu seçim bozulan devlet yapısının yeniden inşa edilmesi seçimidir aynı zamanda. Dolayısıyla o nedenle devlet aklından söz ediyorum. Devlet aklını bilen, devleti bilen, devleti iyi tanıyan birisinin olması lazım. Yoksa 'Herhangi bir kişiyi, çok popüler diye getirelim, biz oraya Cumhurbaşkanı koyalım' olmaz. İttifakın kendi içinde uyumunu koruması lazım. O uyumu korumazsanız yine bu işler yürümez." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı çağrı sonrası bürokrasiden kendilerine çok sayıda belge geldiğini öne sürerek, bunların bir kısmını değerlendirdiklerini, milletvekili ve grup başkanvekillerinin kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Millet İttifakı ve muhalefetin sesinin birleştirilmesi yönündeki ifadeleri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, her partinin farklı ilke ve programlara sahip olduğunu bildirdi.

Ortak noktalarından birisinin de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek olduğunu, bu konuda partiler arasında yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şubat ayı içinde büyük bir olasılıkla 6 genel başkan yardımcısı bir araya gelecek ve biz bu belgeyi imzalayacağız. Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anladığımızı ve neyi hedeflediğimizi, neden güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimizin gerekçesini 6 lider orada kamuoyuyla paylaşacak. İkinci bir adım; biz iktidar olduk, seçim oldu, vatandaş bizi iktidara taşıdı. Ne yapacağız? Bu konuda da bir çalışma yapılıyor şu anda. O, önümüzdeki süreç içinde bitecek ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız."

HDP'nin üçüncü bir ittifak için yürüttüğü çalışmaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, buna saygı duyduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, bu ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tercihine ilişkin, "Bizim adayımızdan yana demeyelim, demokrasiden yana olacaktır. 'Bizim adayımız' gibi bir dil kullandığımız zaman sanki HDP ya da diğer partiler bize mahkummuş gibi bir algı çıkıyor ortaya." dedi.

"Bu olaylar İBB'nin çalışmadığını göstermez"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hayatı etkileyen yoğun kar yağışı sırasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte buluşmasına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, konunun bilinçli olarak gündeme oturtulduğunu savundu.

Kar yağışı nedeniyle uçakların inip kalkamadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tam bir rezalet yaşandı. Tabii bu rezaletin görülmemesi gerekiyordu. Hedef de 'O zaman biz Ekrem İmamoğlu'nu bulabiliriz.' Onun üzerinden yürütmeye çalıştılar. Daha önce bir randevu verilmiş, Büyükelçi ile yemek yiyecek. Olabilir, gidip yemeğini yiyebilir. Bu olaylar İBB'nin çalışmadığını göstermez ki çalışıyor. Bu talimat vermediği anlamına gelmez ki. Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı? Yok, yine dozerin başında olmayacaktı."

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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