Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu

12.03.2022 12:38
Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu

MALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.

MALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.

Pandemi sonrası Türkiye ve dünya ekonomisinin konuşulduğu 'Maltepe Ekonomi Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.  Foruma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, milletvekilleri, ekonomistler ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yapmamız lazım? Sık sık dile getirdiğimiz 3 temel adımdan bahsediyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Bu 3 adımı atarsak, düşündüğümüzü gerçekleştirebilirsek önemli sonuçlar elde etme konusunda önemli bir merhaleyi yakalamış olacağız. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Yani işi ehline teslim etmektir. Eğer siz Merkez Bankası yönetimine bir arkeoloğu atarsanız bu olmaz. Bu kuralı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben vergi ödüyorsam bu vergilerin nereye harcandığını benim bilmem lazım. Bugün adeta bürokrasi kapalı bir kutu gibi. Devlet yönetiminde şeffaflık temel kurallardan biri. İkinci kural ise siyasette hesap verebilirliktir. Siyasetçi eğer devleti yönetmeye kalkıyorsa kesinlikle hesap vermesi, hesap vermenin onurunu yaşaması lazım" ifadelerini kullandı.

"KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ" Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "İki temel kuralımız var. Kesin hesap komisyonu, yani harcanan bütçenin, harcandıktan sonra paraların nereye harcandığını gösteren yasanın adına Kesin Hesap Kanunu diyoruz. Biz şunu düşünüyoruz. Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek. Bu belki de Avrupa Birliği uygulamalarında da bir ilk olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimi yapan Sayıştay uluslararası kurallara göre denetim yaparsa o zaman sağlıklı raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş olur. Biz Sayıştay'ın da yapısını değiştirerek uluslararası Sayıştaylar Birliği'nin ön gördüğü temel kurallara göre Sayıştay'ın denetim yapmasını sağlayacağız"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, israf konusunda da yürütme organının duyarlı olması gerektiğini belirterek, "İsraf konusunda yürütme organının duyarlı olmasının temel nedeni siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni inşa etmektir. Siyasetin ahlaklı ve erdemli olması lazım" dedi.

"BİR ÜLKE KENDİ GELECEĞİNİ PLANLAMIYORSA BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"Stratejik Planlama Teşkilatı kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülke kendi geleceğini planlayamıyorsa o yürütme organının veya ülkenin başarılı olması ekonomide başarılı olması, büyük başarılara imza atması mümkün değildir. Kaynakları verimli kullanması, kaynakları yerli yerinde kullanması mümkün değildir. Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Biz ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını bilmek zorundayız. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yeni bir kurum olarak ortaya çıkacak. Demokrasinin güçlenmesi, hiç kimsenin kendisini öteki hissetmemesi için bir çaba, bir kurum. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracağız. Madem bir sosyal devletiz o zaman bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Yardımı insan onuru ile bağdaşır bir model içinde yoksul aileye ulaştırmak zorundayız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasi yoksa can ve mal güvenliği yoktur. Stratejinin en temel noktalarından birisi ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmek. Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz dünyada söz sahibi olamazsınız. Katma değer üretmenin yolu üniversitelerin bilgi üretmesidir. O nedenle üniversitelere sıcak siyasetin girmemesi ve her türlü düşüncenin üniversitelerde özgürce tartışılması lazım. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye büyür" dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu
YORUMLAR
500
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı Gara şehidi babasından Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı serbest bırakırız açıklamasına tepki Gara şehidi babasından Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı serbest bırakırız açıklamasına tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız'

Kemal Kılıçdaroğlu, Ana muhalefet, Ekonomi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:49:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement