Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı aradı
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Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı aradı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'la telefon görüşmesi yaptı ve Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı aradı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'la telefon görüşmesi yaptı ve Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili Erkan Akçay'ı aradı. Bahçeli'nin durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Erkan Akçay, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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