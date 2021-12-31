Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım - Son Dakika

Atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi ile ilgili olarak görüşmek üzere randevu alamadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "MEB'e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? 'Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim' mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN ÖZER: EMRİVAKİ TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konu ile ilgili açıklamasında "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer vermişti.

AK PARTİLİ BAŞKANDAN ÇAĞRI

Yaşanan gelişmelerin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Yıldız, "Devlet kurumlarına davetsiz gidip baskın yapmayı şövalyelik gibi anlatmışlar, inandırmışlar danışmanlarınız. AK Partili bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. "Meseleleri" konuşalım. Var mısınız?" dedi.

"VAR MISINIZ BU ACI KAHVEYİ İÇMEYE?"

Bir sonraki paylaşımında ise Yıldız, "Kürtlere özerklik verilsin" cümlesini Beyoğlu'nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz'ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK'nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası'nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?" ifadelerini kullandı.