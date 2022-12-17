CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi doğum günü sürprizi - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi doğum günü sürprizi

17.12.2022 17:20

"Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz doğum günü yapıldı. 74 yaşına giren CHP lideri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun'la birlikte mum üfleyip pasta kesti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74 yaşını doldurdu. Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi yaptı.

ŞURA ÖNCESİ PASTA KESTİLER

Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun da Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk beyin yeni yaşını kutladık. Kendilerine sağlıklı nice yaşlar diliyorum" paylaşımı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Demokrasi Şurası'Nda Doğum Günü Sürprizi
Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Demokrasi Şurası' toplantısı öncesi doğum günü sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi doğum günü sürprizi - Son Dakika
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