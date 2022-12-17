CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi doğum günü sürprizi

"Demokrasi Şurası" toplantısı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz doğum günü yapıldı. 74 yaşına giren CHP lideri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun'la birlikte mum üfleyip pasta kesti.

Kaynak: ANKA

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