Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde 5 muhalefet partisinin liderleriyle bir araya gelerek tarihi bir toplantı gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Buca metrosunun temel atma töreni için İzmir'deydi.
Programı sonrası evine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Bugün İzmir'de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" notunu düştü.
Kılıçdaroğlu, gün içinde İzmir'de evlenen genç bir çiftin nikah törenine de katıldı. Kılıçdaroğlu, şahitliğini yaptığı çifte, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle" tavsiyesinde bulunurken takı olarak da bilezik taktı.
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