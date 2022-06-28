Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine "Başsağlığı" Telefonu - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine "Başsağlığı" Telefonu

28.06.2022 13:34
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine "Başsağlığı" Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın’ın (Fahrettin Cüreklibatur) eşi Betül Cüreklibatur’u telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın (Fahrettin Cüreklibatur) eşi Betül Cüreklibatur'u telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın (85), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur'u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Arkın'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine 'Başsağlığı' Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine "Başsağlığı" Telefonu - Son Dakika
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