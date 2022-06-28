CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın (Fahrettin Cüreklibatur) eşi Betül Cüreklibatur'u telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.
Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın (85), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur'u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Arkın'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine 'Başsağlığı' Telefonu - Son Dakika