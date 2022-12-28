Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) zirvesinin ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan, EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yaş şartının kaldırıldığını söyledi.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan göndermeli paylaşım geldi. 18 Temmuz'da yaptığı, "EYT… Loading (yükleniyor)" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından konuyu ilk gündeme getiren isim olan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "EYT" ifadeleriyle birlikte "loading" yazılı görsel paylaşmıştı. İngilizce "yükleniyor" anlamına gelen loading ifadesiyle Kılıçdaroğlu, sıradaki hedeflerinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar olduğunu ima etmişti.
Son Dakika › Güncel › CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun - Son Dakika