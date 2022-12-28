CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun

28.12.2022 22:48

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan göndermeli bir paylaşım geldi. 5 ay önce yaptığı, "EYT... Loading" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) zirvesinin ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan, EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yaş şartının kaldırıldığını söyledi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan göndermeli paylaşım geldi. 18 Temmuz'da yaptığı, "EYT… Loading (yükleniyor)" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Eyt' Açıklaması: 'Hayırlı Uğurlu Olsun'

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından konuyu ilk gündeme getiren isim olan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "EYT" ifadeleriyle birlikte "loading" yazılı görsel paylaşmıştı. İngilizce "yükleniyor" anlamına gelen loading ifadesiyle Kılıçdaroğlu, sıradaki hedeflerinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar olduğunu ima etmişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun - Son Dakika
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