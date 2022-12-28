En güzel kadın seçilen dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'ten çok kötü bir haber geldi

Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan göndermeli paylaşım geldi. 18 Temmuz'da yaptığı, "EYT… Loading (yükleniyor)" paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun - Son Dakika

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