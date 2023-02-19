Kılıçdaroğlu'dan, depremin etkilediği binalarda hasar tespiti yapan teknik görevlilere çağrı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere raporlarını gerçekçi bir biçimde oluşturmaları çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere raporlarını gerçekçi bir biçimde oluşturmaları çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerden binlerce mesaj aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun."

Kaynak: AA

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