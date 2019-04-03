Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul paylaşımı
1 saat önce
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi" çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:04
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu Tebrik Etti
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin
İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı