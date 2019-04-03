Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul paylaşımı

1 saat önce

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi" çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul paylaşımı, System.String[]
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi" çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:04 

Ekonomi
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