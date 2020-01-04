Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - Son Dakika

Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Kadın Muhtarlarla Buluşma' toplantısında yaptığı konuşmada "Amerika'nın yaptığı da yanlıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Kadın Muhtarlarla Buluşma' toplantısında yaptığı konuşmada "Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Siz bir ülkenin komutanını öldürüyorsunuz. Bu ülkelerarası bir çatışmaya zemin hazırlamaktır" dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde kadın muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili olarak, "Kasım Süleymani öldürüldü. İran'ın önemli bir askeriydi. Ortadoğu politikasında da etkin bir kişiydi, öldürüldü. Şimdi Ortadoğu'da yeni bir kanlı sayfa açılabilir. Benim isteğim Türkiye'nin Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirip barış eksenli bir çizgiye oturtmalıdır. Ortadoğu bir bataklıktır. Hiçbir ülke de bu bataklığa girmemiştir. Hep yukarıda kalmıştır. Hep hakem rolü üstlenmiştir. O bataklıktan şimdi çok tehlikeli sinyaller geliyor. Bütün dünyanın gözü Ortadoğu'da. Herkes Ortadoğu'ya bakıyor. Bu konuda son derece dikkatli ve tutarlı bir politikaya ihtiyacımız var. Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Siz bir ülkenin komutanını öldürüyorsunuz. Bu ülkelerarası bir çatışmaya zemin hazırlamaktır. Diplomasiyi yok etmektir. Çatışma en son başvurulacak şeydir. Diploması değerli bir şeydir oturup tartışılması lazım. Konuşulması lazım. Sorunların çözülmesi lazım. Bizler bütün bunları dikkate almak zorundayız" diye konuştu.

Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım Süleymani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım
Büyükçekmece'de otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi İran: "ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı"

Son Dakika Haberleri
22:52 HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması - Son Dakika
22:52 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor - gemi kurtarıldı - Son Dakika
22:51 ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DEN KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GEÇTİ - Son Dakika
22:50 BÜYÜKÇEKMECE'DE OTELDE 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU (2) - Son Dakika
22:50 Bakan Varank, "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]