Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - Son Dakika

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Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması
6 saat önce
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI (Aktüel 2)
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:23 Kaynak: DHA
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI (Aktüel 2)
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