Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması - Son Dakika

Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması

6 saat önce

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI (Aktüel 2)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI (Aktüel 2)

Kemal kılıçdaroğlu'ndan kasım süleymani açıklaması

Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:23 Kaynak: DHA
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