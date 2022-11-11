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'En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi?' diye soruldu, 2 isim zirve için kıyasıya mücadele verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kolivar Ailesi'ne 'Geçmiş Olsun' Telefonu - Son Dakika

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