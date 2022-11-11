CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Kerem Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" açıklamasının ardından gözaltına alındıktan sonra sosyal medya paylaşımları dosyaya konarak 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı bugün telefonla aradı. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar'a da selamlarını iletti.
Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kolivar Ailesi'ne 'Geçmiş Olsun' Telefonu - Son Dakika