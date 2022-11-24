Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ötv' Açıklaması: "Biliyorum Hayal Kırıklığı Yaşıyorsunuz Ama Bay Kemal Sözünü Vermişti, Biraz Daha Sabredeceksiniz, O Kadar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan düzenlemeye ilişkin, "Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, sıfır araçların ÖTV matrahlarında yapılan artış miktarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar."

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Kendi aramızda 'ÖTV'yi artıralım da aşırı talebi kıralım' diyorduk" sözlerinin duyulduğu video ile ilgili 12 Ağustos'ta attığı tweti de anımsattı. Kılıçdaroğlu, bu paylamışında, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı, 'Biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" demişti.