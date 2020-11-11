Kemal Kılıçdaroğlu: "Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir." - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: "Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir."

11.11.2020 03:33

- CHP Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir.

- CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödenmelidir"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödenmelidir. KOBİ'lerin kredi piyasalarında değişen koşullara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için, yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Kılıçdaroğlu, " Türkiye'ye demokrasiyi ve Cumhuriyet'i getiren, bunlar için mücadele verirken de bütün mazlum ülkelere örnek olan bir komutandır. Hayatın en zor koşullarında yetişen bir insan. Halkımızın çok sık kullandığı 'Feleğin çemberinden geçmek' deyimi vardır. İster Libya çöllerinde, ister Filistin'de, ister Suriye'de, Dumlupınar'da, Çanakkale'de feleğin çemberinden geçip, hayatın bütün acılarını yaşayan bir kişiydi. Biz 82 yıldır onu unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Sadece biz değil, aslında dünya onu unutmayacak. Hala dünyanın mazlum ülkelerine, milletlerine örnek olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"'O, 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir' sözünü, tarihe yazdıran bir kişidir. İlk Anayasa'nın birinci maddesidir. Halkına bu kadar saygı duyan ve halkını yücelten dünyadaki ender liderlerden birisidir. 'Bu ülkenin egemenliği sana aittir, kaderini sen belirleyeceksin. Birileri, bir aile, bir kurum değil' diyor. Halka duyduğu güveni ifade ediyor burada. Acı ama gerçek. Devasa bir imparatorluk, dünyaya meydan okuyan, 7 kıtada söz sahibi olan bir imparatorluğun parasını basacak banka yok. Milli bankayı o kurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Önemli bir işlevi yerine getirdi. Sanayileşme hamlesini başlatan, Batının büyük aşamalar kat ettiği sanayi devrimini yakalamaya çalışan bir lider. Bunun için 'Ben bilirim, her şey benden sorulur' demedi. İzmir'de İktisat Kongresi'ni, bu işin uzmanlarını topladı. 'Memleketi en hızlı nasıl kalkındırabiliriz?' Bunu yaptı. Bilgi, birikim, deneyime önem verdi."

Azerbaycan'ın zaferi

Azerbaycan'ın zaferine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın işgal altında toprakları vardı. İşgal son bulsun istediler ama olmadı. Onlar da son çare olarak savaştılar. Sayın Aliyev aslında çok sıcak bir mesaj verdi. Biz Ermenilere değil Ermenistan yönetimine karşıyız dedi. Umarım Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikler son bulur, daha sıcak dostluklar başlar. Umarım bir barış süreci gerçekleşmiş olur" dedi.

"Sanayi bölgelerinde 'Teknoloji Liseleri' kurulmalıdır"

Kılıçdaroğlu, KOBİ'ler için önerilerini sıralayarak, "Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödenmelidir. KOBİ'lerin kredi piyasalarında değişen koşullara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için, yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. KOBİ'ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlanmalıdır. Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek amacıyla teşvik kredisi denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Asgari ücrette vergi kaldırılmalıdır. Kamu İhale Sistemi KOBİ'lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir. Bütün Organize Sanayi Bölgelerinde 'Teknoloji Liseleri' kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip işgücü yetiştirilmelidir. KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, işsizlik üreten Doğu - Güneydoğu'da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir. Organize sanayi bölgelerindeki KOBİ'ler için enerji özel olarak fiyatlandırılmalı, üretimde verim ve rekabet gücü artırılmalıdır. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir. Ekonomik kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu düzenli ödemiş olan KOBİ'lere, belirlenecek koşulları taşımaları kaydıyla, vergi indirimi teşviki verilmeli, vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ'ler zor zamanda ödüllendirilmelidir. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle 'kara listede' yer alan KOBİ'ler bir defaya mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

(AUÖ-BC-SO-Y)

Kemal Kılıçdaroğlu: Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir.
Kemal Kılıçdaroğlu: Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir.
Kemal Kılıçdaroğlu: Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir.
Kemal Kılıçdaroğlu: Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nisan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: 'Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkanı getirilmelidir.' - Son Dakika


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