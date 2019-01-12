Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü

39 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün, Bahçeşehir'de 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesinde yaşımını yitirdi.

Gündüz için ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek de katıldı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz, Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Kadıköy Aday Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Ağabeyi AK Parti'den Aday Olmuş Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu En Acı Veda! Hande Erçel Annesi Aylin Erçel'i Son Yolculuğuna Uğurluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:19:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]