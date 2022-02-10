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Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yapıldı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yapıldı

10.02.2022 20:28

Kılıçdaroğlu'nun artan elektrik faturalarıyla ilgili "Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" protestosundan sonra sosyal medyada pek çok kullanıcı su faturalarını da ödememe çağrısı yaptı. Durumla ilgili açıklama yaparak "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısında bulunan İSKİ, "2022 yılı için hesapladığımız elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla 3 milyar TL'ye yükselmiştir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dük akşam yaptığı açıklamayla yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak "Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" çıkışında bulunmuştu. Bu sözlerinden ardından sosyal medyada vatandaşlar elektrik faturalarını da paylaşarak Kılıçdaroğlu'na destek olmuştu.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının, elektriğe gelen zamları öne sürerek elektrik faturalarıyla birlikte su faturalarını da ödememe çağrısı yaptıklarının görüldüğünü belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERLE KIYASLADILAR

İSKİ'nin uyguladığı su tarifesinin diğer büyükşehirlerle kıyaslandığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ'nin uyguladığı 5,56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır." ifadeleri kullanıldı.

"MALİYET, 1 MİLYAR 300 MİLYON TL İKEN BİR SENEDE 3 MİLYAR TL'YE ÇIKTI"

İstanbul'a verilen suyun büyük bir bölümün şehir dışından getirildiği ve bunun da İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup, son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara 'faturaların düzenli ödenmesi' çağrısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yapıldı - Son Dakika
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