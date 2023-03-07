Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: "Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: "Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak"

07.03.2023 11:35
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: "Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak"

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu oldu. The Guardian, haberi; “Türkiye'nin altı partili muhalefet ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına meydan okumak üzere ‘kitap kurdu’ bir bürokratı seçti” ifadeleri ile duyurdu. Bloomberg, “Sakin siyasetçi Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak” başlığını kullandı. BBC ise “Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini seçiyor” değerlendirmesini yaptı.

MELİS YILDIRIM

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu oldu. The Guardian, haberi; " Türkiye'nin altı partili muhalefet ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına meydan okumak üzere 'kitap kurdu' bir bürokratı seçti" ifadeleri ile duyurdu. Bloomberg, "Sakin siyasetçi Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak" başlığını kullandı. BBC ise "Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini seçiyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dış basına şöyle yansıdı:

REUTERS: "Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'ın karşısına; Kılıçdaroğlu'nu çıkarıyor. Türkiye'de muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü altı partiden oluşan ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini seçmesinin ardından, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen önemli seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibi oldu."

POLITICO: "Türk muhalefeti Erdoğan'a karşı, aday Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşiyor."

BLOOMBERG: "Sakin siyasetçi Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak."

THE GUARDIAN: "Türk muhalefeti, kamuoyundaki tartışmaların ardından 'kitapsever' cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaştı. Bazıları 74 yaşındaki ekonomist Kemal Kılıçdaroğlu'nun yirmi yıl sonra Erdoğan'ı yerinden edecek karizmaya sahip olmadığını belirtiyor. Türkiye'nin altı partili muhalefet ittifakı, aday seçiminde yaşanan anlaşmazlığın ardından, önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına meydan okumak üzere 'kitap kurdu' bir bürokratı seçti."

THE NEW YORK TIMES: "Erdoğan'ın rakibi belli oldu. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve müttefikleri, ülkenin demokrasisine zarar verdiğini söyledikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görevden almak istiyor."

BBC: "Kemal Kılıçdaroğlu: Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini seçiyor. Türkiye'nin sıklıkla bölünen muhalefet partileri, Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına tek bir aday çıkarmak üzere bir araya geldi."

ALJAZEERA: "Türkiye muhalefeti Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.  Türkiye'de muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı partiden oluşan ittifakın aday belirleme konusunda günlerdir süren tartışmanın ardından, önemli bir dönüm noktası olan cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibi olarak seçildi."

KATHIMERINI: "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin 74 yaşındaki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanlığı için uzlaştığı aday olacak."

HAARETZ: "Ana muhalefet lideri Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a karşı yarışacak. Aylar süren belirsizlik ve çekişmelerin ardından pazartesi günü altı partiden oluşan bir ittifak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak gösterdi."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: 'Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak' Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: 'Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak' Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında! Hepsi aynı noktayı vurguladı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında! Hepsi aynı noktayı vurguladı Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP'den çok konuşulacak video: Canına bile kastettiler, vazgeçmedi Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası CHP'den çok konuşulacak video: Canına bile kastettiler, vazgeçmedi

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: 'Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:03 "Ruh hastası" dediği takipçisi filmini boykot etti, İlayda Alişan'dan cevap gecikmedi
13:53 Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı Masa'da yaşananlar sonrası Akşener hakkında ilk sözler: Meral Hanım merttir, arada bir ülkücü damarı tutar
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında veda mesajı: Bu kürsüde son kez konuşuyorum
13:29 6'lı Masa'nın "barışma" toplantısında gerginlik iddiası: Akşener 'Yeter' diye bağırdı
11:46 Kapıyı kapatmayan minibüs şoförü ters manevra yaptı! Yolcu kadın kucağında çocukla yola savruldu
12:15 Gaz sızıntısını fark etmemiş! Otomobilinde sigara içmek isterken ağır yaralandı
12:33 Manchester United, Kim Min-Jae transferini bitirmek için düğmeye bastı
12:01 Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura, Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro istedi
11:56 Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da salgın söz konusu değil, ancak bu 3 şartı sağlamamız gerekir
11:45 Hayal Köseoğlu, Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaşarak isyan etti: Irkçılık bir sistem sorunudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2023 14:31:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: "Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement