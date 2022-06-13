Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Recep Cengiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nde Görevlendirildi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Recep Cengiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nde Görevlendirildi

13.06.2022 17:23
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Recep Cengiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nde Görevlendirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz, parti bünyesindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi çalışmalarını yürütmekle görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz, parti bünyesindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi çalışmalarını yürütmekle görevlendirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan emekli Yarbay Recep Cengiz'e, CHP bünyesinde 2012 yılında kurulan Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi çalışmalarını yürütme görevi verildi.

Kurulduğu 2012 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nin faaliyet alanı, "Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle iletişim ve dayanışma içinde olmak, toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak, bu anlamda konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek" olarak belirlenmişti.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Recep Cengiz, Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nde Görevlendirildi - Son Dakika

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